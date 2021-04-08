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У Мінекономіки дали прогноз цін на паливо

Новость на русском → Україна, Четвер 08 квітня 2021 14:47
У Мінекономіки дали прогноз цін на паливо Фото: Ігор Петрашко обіцяє стабільні ціни на бензин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство економіки України не очікує суттєвих коливань цін на паливо. Вартість стабілізувалася в останні тижні.

Про це міністр економіки Ігор Петрашко сказав в інтерв'ю виданню "Корреспондент".

"Ми домоглися того, що зараз наповненість нафтобаз всіма видами палива практично на максимумі. Аграрії спокійно проводять посівну кампанію. Мінекономіки не очікує ніяких істотних коливань, крім сезонних", - сказав він.

За його словами, ціна у великому опті на дизель з початку і до кінця березня не зросла, а іноді навіть дещо знизилася. "По дрібному опту ми теж бачимо стабільність в останній тритижневий період", - додав міністр.

Петрашко повідомив, що за останні два тижні провели багато зустрічей з представниками різних АЗС.

"Ми прийшли до формату меморандуму і підписали його з Нафтогазової асоціацією України, яка представляє інтереси найбільших гравців ринку. Ключова мета меморандуму - це об'єднання зусиль для цінової стабільності на ринку нафтопродуктів", - заявив міністр.

Нагадаємо, 2 квітня Кабінет міністрів і Нафтогазова асоціація України підписали Меморандум про конкуренцію на ринку нафтопродуктів і задоволенні потреб споживачів на період карантину. Меморандум повинен забезпечити цінову стабільність на ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, роздрібні ціни на бензин та в Україні 5 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем різко знизилися.

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