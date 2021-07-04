Збірна України повернулася додому: яскраві фото та відео з "Борисполя"

4 липня збірна України повернулася додому після досить вдалого виступу на Євро 2020. В аеропорту "Бориспіль" команду Андрія Шевченка зустрічали вдячні українські вболівальники.

Підтримати улюблену команду і привітати футболістів з історичним досягненням на Чемпіонаті Європи - попаданням до вісімки кращих команд континенту - прийшли сотні людей.

Весь аеропорт майорів жовто-блакитними прапорами, всі співали гімн України на честь нашої збірної разом із зірками українського шоу-бізу, серед яких Фоззі, Олег Собчук, Микита Алексєєв та інші.

Нагадаємо, збірна України програла збірній Англії у чвертьфіналі Євро-2020 з рахунком 0:4. Проте наша команда вперше в історії змогла вийти не тільки в плей-офф Євро, а й пробитися в 1/4 фіналу.

Ми також писали про те, що близько 13 тисяч українців виконали гімн під час матчу Україна - Англія. Крім того, футбольні вболівальники на Спортивній площі в Києві навіть влаштували невелике піротехнічне шоу.

Раніше маленькі близнючки-фанатки України вразили емоціями під час матчу з Англією (фото). Дівчаткам приблизно 6-7 років, їх волосся заплетене в коси-колоски, а на обличчях - непідробні емоції під час важливої гри для підопічних Андрія Шевченка.