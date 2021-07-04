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Збірна України повернулася додому: яскраві фото та відео з "Борисполя"

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Київ, Неділя 04 липня 2021 18:40
Збірна України повернулася додому: яскраві фото та відео з "Борисполя" Фото: збірна України на Євро 2020 (instagram.com/uafukraine)
Автор: Роман Мирончук

4 липня збірна України повернулася додому після досить вдалого виступу на Євро 2020. В аеропорту "Бориспіль" команду Андрія Шевченка зустрічали вдячні українські вболівальники.

Підтримати улюблену команду і привітати футболістів з історичним досягненням на Чемпіонаті Європи - попаданням до вісімки кращих команд континенту - прийшли сотні людей.

Збірна України повернулася додому: яскраві фото та відео з &quot;Борисполя&quot;Збірна України повернулася додому: яскраві фото та відео з &quot;Борисполя&quot;Збірна України повернулася додому: яскраві фото та відео з &quot;Борисполя&quot;Збірна України повернулася додому: яскраві фото та відео з &quot;Борисполя&quot;Збірна України повернулася додому: яскраві фото та відео з &quot;Борисполя&quot;Збірна України повернулася додому: яскраві фото та відео з &quot;Борисполя&quot;Збірна України повернулася додому: яскраві фото та відео з &quot;Борисполя&quot;Збірна України повернулася додому: яскраві фото та відео з &quot;Борисполя&quot;

Збірну України з футболу вболівальники зустріли в аеропорту "Бориспіль" (Фото: facebook.com/epicentrkua)

Весь аеропорт майорів жовто-блакитними прапорами, всі співали гімн України на честь нашої збірної разом із зірками українського шоу-бізу, серед яких Фоззі, Олег Собчук, Микита Алексєєв та інші.

Вболівальники зустріли збірну України з футболу з Євро 2020 (відео: facebook.com/epicentrkua)

Нагадаємо, збірна України програла збірній Англії у чвертьфіналі Євро-2020 з рахунком 0:4. Проте наша команда вперше в історії змогла вийти не тільки в плей-офф Євро, а й пробитися в 1/4 фіналу.

Ми також писали про те, що близько 13 тисяч українців виконали гімн під час матчу Україна - Англія. Крім того, футбольні вболівальники на Спортивній площі в Києві навіть влаштували невелике піротехнічне шоу.

Раніше маленькі близнючки-фанатки України вразили емоціями під час матчу з Англією (фото). Дівчаткам приблизно 6-7 років, їх волосся заплетене в коси-колоски, а на обличчях - непідробні емоції під час важливої гри для підопічних Андрія Шевченка.

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