Україна виграла Євробачення 2022. Чому це - історична перемога

Україна перемогла у конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці у грандіозному фіналі не лишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.
Як пройшов фінал пісенного конкурсу, яскраві фото і відео з дійства - все це у нашому матеріалі нижче.
Глядачі з різних європейських країн були майже одноголосними, віддавши Україні максимальну кількість балів - 439! Це рекорд для наших артистів за усю історію Євробачення!
А максимальні 12 балів Україні віддало журі таких країн: Польща, Литва, Румунія, Латвія, Молдова. Дякуємо!
Українське ж національне журі свою найвищу оцінку віддало Борису Джонсону... Ой, вибачте. Великій Британії (смайлик "сердечко").
Ось так розподілилися голоси членів національного журі:
До слова, ще до фіналу букмекери прогнозували Kalush Orchestra перемогу з величезним відривом від конкурентів. Ймовірність тріумфу калушан оцінювалася у безпрецедентні 60%!
Найближчим конкурентом українців, за свідченнями прогнозистів, була представниця Швеції Корнелія Джейкобс, яка виконала пісню Hold Me Closer.
Також букмекери давали деякі шанси на перемогу британцю Сему Райдеру з піснею Space Man, італійському дуету Mahmood & Blanco з хітом Brividi і зірці Шанель Терреро, яка представляла Іспанію піснею SloMo.
Зауважимо, що перемогу Kalush Orchestra можна вважати історичною! Річ у тім, що цього року Україна стала єдиною державою, представник якої завжди проходив у фінал Євробачення (крім країн-засновниць, які потрапляють у фінал автоматично).
Kalush Orchestra підірвали своєю піснею усіх глядачів у залі арени Пала-Альпітур. Усі присутні просто шаленіли і під час виступу українців, і після фінальних акордів.
А після виконання пісні Олег Псюк на увесь світ розповів про війну в Україні. Артист під загрозою дискваліфікації попросив "допомогти Україні, Маріуполю, допомогти "Азовсталі" прямо зараз".
"Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказав він.
Дивіться, як виступили наші учасники:
Його слова розлетілися світом і навіть ті люди, які не чули про війну в Україні, зацікавилися подіями у нашій країні.
Про це зокрема свідчить той факт, що пошуковий запит за словом Azovstal у Google зріс в десятки разів після заклику українського артиста. Тобто, юзери почали активно цікавитись тим, що таке "Азовсталь" і що там зараз відбувається.
Цікаво, що спочатку для Євробачення наш колектив підготував патріотичну постановку, яка давала чіткий сигнал світові про війну в Україні.
Однак організатори заборонили її показувати на сцені та послалися на те, що це музичний конкурс, а не зустріч "Великої сімки".
Але після слів Псюка зі сцени, Європейський мовний союз вирішив не дискваліфіковавути українську команду. Вони сказали, що "розуміють весь біль українського народу", а заяву Олега розцінили "як гуманітарний заклик, а не політичний".
До слова, за кілька годин до старту фіналу, президент України Володимир Зеленський записав відео, у якому звернувся до українців, у тому числі до тих, які змушено перебувають за кордоном.
"Сьогодні фінал Євробачення. Виступає наш гурт Kalush Orchestra. Так, це не війна, але тим не менш, для нас сьогодні будь-яка перемога дуже важлива. Тож уболіваймо за наших", - сказав Зеленський.
Конкурсна пісня про Стефанію вважається "саундтреком війни" у соціальних мережах. Юзери активно використовують її в Instagram і TikTok для демонстрації вибухів і військових дій.
Хоча насправді композиція присвячена мамі лідера Kalush Orchestra Стефанії Псюк.
"Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, і взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісні. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню яку вона ще навіть не чула! Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби він переміг і в прямому ефірі я заспівав спеціально для неї ще раз", - казав артист ще напередодні Нацвідбору.
Однак після повномасштабного вторгнення Росії Stefania набула нових сенсів, хоча в тексті зовсім не згадується тема війни.
"Багато людей почали пісню сприймати, як "Україна - моя мати", або просто сумувати за своїми матерями. І таким чином пісня стала дуже популярною. І зараз, можна сказати, в серцях дуже багатьох українців. І дуже багато людей називають її "піснею нашої війни", як гімн", - коментує Олег.
Лідер KALUSH Orchestra Олег Псюк ще до фіналу висловлював сподівання, що Євробачення 2023 пройде в єдиній, відновленій і мирній Україні.
Більше того, у в інтерв'ю "Суспільному" Олег проговорився: мріє, аби наступний конкурс відбувся у його рідному Калуші Івано-Франківської області.
Міський голова міста Андрій Найда уже підтвердив, що готовий провести тут Євробачення, а місцеві мешканці вже збираються радо прийняти іноземних гостей.
Разом з тим деякі калушани зазначають, що їхнє місто надто маленьке для проведення такого конкурсу.
А от у мережі сотні українців, коментуючи наступне місце проведення конкурсу, висловлюють віру в те, що Євробачення 2023 пройде в українському Маріуполі - звільненому від російських окупантів і відбудованому...
Під час цього річного конкурсу артисти з різних країн прямо зі сцени також висловлювали свою підтримку Україні.
Так, наприклад, дівчата з ісландського гурту Systur під час виконання пісні Með hækkandi sól (З сонцем, що сходить) грали на музичних інструментах, прикрашених українськими прапорцями, а потім зі сцени викрикнули: "Мир Україні!"
А німець Малік Гарріс під час свого виступу був з гітарою синьо-жовтого кольору та написом "peace".