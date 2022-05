Україна виграла Євробачення 2022. Чому це - історична перемога

Результати голосування Євробачення 2022

Глядачі з різних європейських країн були майже одноголосними, віддавши Україні максимальну кількість балів - 439! Це рекорд для наших артистів за усю історію Євробачення!

А максимальні 12 балів Україні віддало журі таких країн: Польща, Литва, Румунія, Латвія, Молдова. Дякуємо!

Українське ж національне журі свою найвищу оцінку віддало Борису Джонсону... Ой, вибачте. Великій Британії (смайлик "сердечко").

Ось так розподілилися голоси членів національного журі:

До слова, ще до фіналу букмекери прогнозували Kalush Orchestra перемогу з величезним відривом від конкурентів. Ймовірність тріумфу калушан оцінювалася у безпрецедентні 60%!

Найближчим конкурентом українців, за свідченнями прогнозистів, була представниця Швеції Корнелія Джейкобс, яка виконала пісню Hold Me Closer.

Також букмекери давали деякі шанси на перемогу британцю Сему Райдеру з піснею Space Man, італійському дуету Mahmood & Blanco з хітом Brividi і зірці Шанель Терреро, яка представляла Іспанію піснею SloMo.

Емоції українців після переможного виступу на Євробаченні 2022

Зауважимо, що перемогу Kalush Orchestra можна вважати історичною! Річ у тім, що цього року Україна стала єдиною державою, представник якої завжди проходив у фінал Євробачення (крім країн-засновниць, які потрапляють у фінал автоматично).

Як виступили Kalush Orchestra

Kalush Orchestra підірвали своєю піснею усіх глядачів у залі арени Пала-Альпітур. Усі присутні просто шаленіли і під час виступу українців, і після фінальних акордів.

А після виконання пісні Олег Псюк на увесь світ розповів про війну в Україні. Артист під загрозою дискваліфікації попросив "допомогти Україні, Маріуполю, допомогти "Азовсталі" прямо зараз".

"Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказав він.

Дивіться, як виступили наші учасники:

Його слова розлетілися світом і навіть ті люди, які не чули про війну в Україні, зацікавилися подіями у нашій країні.

Про це зокрема свідчить той факт, що пошуковий запит за словом Azovstal у Google зріс в десятки разів після заклику українського артиста. Тобто, юзери почали активно цікавитись тим, що таке "Азовсталь" і що там зараз відбувається.

Цікаво, що спочатку для Євробачення наш колектив підготував патріотичну постановку, яка давала чіткий сигнал світові про війну в Україні.

Однак організатори заборонили її показувати на сцені та послалися на те, що це музичний конкурс, а не зустріч "Великої сімки".

Але після слів Псюка зі сцени, Європейський мовний союз вирішив не дискваліфіковавути українську команду. Вони сказали, що "розуміють весь біль українського народу", а заяву Олега розцінили "як гуманітарний заклик, а не політичний".

До слова, за кілька годин до старту фіналу, президент України Володимир Зеленський записав відео, у якому звернувся до українців, у тому числі до тих, які змушено перебувають за кордоном.

"Сьогодні фінал Євробачення. Виступає наш гурт Kalush Orchestra. Так, це не війна, але тим не менш, для нас сьогодні будь-яка перемога дуже важлива. Тож уболіваймо за наших", - сказав Зеленський.

Про що пісня Stefania

Конкурсна пісня про Стефанію вважається "саундтреком війни" у соціальних мережах. Юзери активно використовують її в Instagram і TikTok для демонстрації вибухів і військових дій.

Хоча насправді композиція присвячена мамі лідера Kalush Orchestra Стефанії Псюк.

"Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, і взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісні. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню яку вона ще навіть не чула! Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби він переміг і в прямому ефірі я заспівав спеціально для неї ще раз", - казав артист ще напередодні Нацвідбору.

Однак після повномасштабного вторгнення Росії Stefania набула нових сенсів, хоча в тексті зовсім не згадується тема війни.

"Багато людей почали пісню сприймати, як "Україна - моя мати", або просто сумувати за своїми матерями. І таким чином пісня стала дуже популярною. І зараз, можна сказати, в серцях дуже багатьох українців. І дуже багато людей називають її "піснею нашої війни", як гімн", - коментує Олег.

Де пройде Євробачення 2023

Лідер KALUSH Orchestra Олег Псюк ще до фіналу висловлював сподівання, що Євробачення 2023 пройде в єдиній, відновленій і мирній Україні.

Більше того, у в інтерв'ю "Суспільному" Олег проговорився: мріє, аби наступний конкурс відбувся у його рідному Калуші Івано-Франківської області.

Міський голова міста Андрій Найда уже підтвердив, що готовий провести тут Євробачення, а місцеві мешканці вже збираються радо прийняти іноземних гостей.

Разом з тим деякі калушани зазначають, що їхнє місто надто маленьке для проведення такого конкурсу.

А от у мережі сотні українців, коментуючи наступне місце проведення конкурсу, висловлюють віру в те, що Євробачення 2023 пройде в українському Маріуполі - звільненому від російських окупантів і відбудованому...

Як інші учасники Євробачення підтримали Україну

Під час цього річного конкурсу артисти з різних країн прямо зі сцени також висловлювали свою підтримку Україні.

Так, наприклад, дівчата з ісландського гурту Systur під час виконання пісні Með hækkandi sól (З сонцем, що сходить) грали на музичних інструментах, прикрашених українськими прапорцями, а потім зі сцени викрикнули: "Мир Україні!"

А німець Малік Гарріс під час свого виступу був з гітарою синьо-жовтого кольору та написом "peace".