Україна постраждає відразу від двох циклонів: синоптик оголосила штормове попередження

Погода в Україні 24 лютого, у понеділок, обіцяє бути дощовою і вітряною. Синоптик Наталка Діденко у своєму мікроблозі заявила, що в Україну йде два циклони, які істотно погіршать погодні умови. За її даними, це призведе до сильних поривів вітру, які можуть стати причиною надзвичайних ситуацій. Також очікуються сильні опади у вигляді дощу та снігу.

"Понеділок в Україні буде з дуже сильним вітром. До нас йде циклон. Поки що через Україну проходить атмосферний фронт циклону, про який ми говорили, - циклону Ксантіппа. А над Німеччиною вже формується циклон Юлія, який завтра прийде до нас і зумовить той же дуже сильний вітер, і дощі, і мокрий сніг. Словом, негоду. Циклони на ось цьому свіжому фото позначені літерою Н, у центрах циклонів - низький атмосферний тиск", - пише Діденко.

Синоптик повідомляє, що циклон Юлія не менш небезпечний. За її даними, протягом дня очікуються рясні опади та сильний вітер, який переходить у штормовий.

Циклони 24 лютого (фото: facebook.com/tala.didenko)

"24-го лютого циклон Юлія принесе до нас опади зі штормовим вітром. Протягом дня опади будуть зміщуватися разом з циклоном в східному напрямку тому, наприклад, у другій половині дня понеділка основний вологий "удар" візьмуть на себе східні області, а також Дніпро з районами, Суми, Запоріжжя. Однак штормовий вітер вируватиме в більшості областей України", - заявила Діденко.

В ніч з 23 на 24 лютого циклон буде вже в Києві.

"Спочатку буде йти дощ, потім він перейде в мокрий сніг. Штормовий північно-західний вітер буде досягати пориви 15-22, а то й більше метрів в секунду. Вдень у Києві опади послабляться і припиняться. Але сильний вітер залишиться протягом всього дня!!", - підсумувала синоптик.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли, коли в Україну увірветься аномальне тепло.