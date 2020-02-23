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У Карпатах випало понад метр снігу

Новини » Надзвичайні події     23.02.2020 - 15:28
У Карпатах випало понад метр снігу
Фото: сніг у Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)

У горах спостерігається до 133 сантиметрів снігу

Станом на неділю, 23 лютого, висота снігового покриву у Карпатах подекуди перевищує один метр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр у Facebook.

Так, станом на 8 ранку на сніголавинній станції Пожижевська зафіксовано висоту снігового покриву 36-133 сантиметрів. Температура повітря досягає -4,8 градусів. Сніг хуртовинний, нестабільний.

У Карпатах випало понад метр снігу

Крім того, від 31 до 76 сантиметрів снігу випало в районі сніголавинної станції Плай. Зазначається, що сніг свіжий, пиловидний та добре закріплений. Температура повітря на сніголавинній станції до -4,6 градусів.

Також на сніголавинному посту Драгобрат висота снігового покриву становить 123 см.

"На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря -4,3 градусів, сніг, хуртовина. Висота снігового покриву становить 123 см", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 11 лютого висота снігового покриву у Карпатах подекуди перевищує один метр. На сніголавинній станції Пожижевська було зафіксовано висоту снігового покриву 36-127 сантиметрів.

Як писало РБК-Україна, у Карпатах зберігається висока можливість сходження лавин. За даними синоптиків, у період з 22 по 24 лютого в Карпатах буде переважати значна сніголавинна небезпека. В горах Івано-Франківської області оголошено 3 рівень небезпеки.

У Карпатах зберігається висока лавинна небезпека У Карпатах оголосили 3 рівень лавинної небезпеки
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