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Україна перейде на зимовий час: як переводять годинник мобільні пристрої

Автор: Styler

Електронні гаджети переводять час автоматично

Перехід на зимовий час в Україні відбудеться в неділю, 25 жовтня. Стрілки годинника потрібно буде перевести рівно о 4:00 на годину назад. Тому в ніч з наступної суботи на неділю спати ми будемо на одну годину довше. Якщо у вас механічні годинники, ви можете зробити це вручну. Рекомендується зробити це напередодні, щоб прокинутися і побачити вже правильний час.

Що ж стосується електронних гаджетів - ноутбуків, планшетів, телефонів, то на них час завжди переводиться автоматично.

Комп'ютери і ноутбуки завжди переводять годинники на правильний час. Це стосується будь-якої операційної системи, як Windows, так і IOS.

Власники IPhone можуть спати спокійно. Смартфони та планшети на базі iOS ніколи не стикалися з проблемою перекладу стрілок і переходять на зимовий і літній час автоматично.

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У 2014 році власникам Android повідомили, що на пристроях з їх операційною системою переводити годинник вручну. Але пізніше проблему вирішили і на цей час смартфони, планшети та інші пристрої переводять годинник самі.

Зазначимо, що тема переходу на зимовий і літній час дуже суперечлива. Багато країн вже відмовилися від такого правила. Нещодавно у Верховній Раді ініціювали законопроект про скасування переведення годинників.

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