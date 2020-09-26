Перехід на зимовий час: куди і коли українцям потрібно перевести годинники

Перехід на зимовий час в Україні 2020 (фото: pixabay)

Україна готується перейти на зимовий час

Перехід на зимовий час у 2020 році відбудеться за традицією в останню неділю жовтня. У цьому році потрібно буде "покрутити стрілки" на годину назад в ніч на неділю о 4:00 25 числа.

Таким чином, кожен українець буде спати на годину довше. Цей фактор важливо враховувати, адже 25 жовтня відбуватимуться місцеві вибори, і ви ризикуєте прийти до ділянки на годину раніше.

З цього дня для багатьох настане час, коли на роботу - темно, з роботи - темно. Такий тривалий похмурий, та ще й холодний період може провокувати осінню хандру, депресивні настрої, що загрожує психосоматикою.

Навіщо ми переводимо час двічі на рік

Поділ на зимовий і літній час в Україні почався з 1981 року, а з 1996-го цю норму прийняли на законодавчому рівні. Тепер двічі на рік ми переводимо стрілки - в березні - на годину вперед, а в жовтні - на годину назад.

Спочатку, потрібно було це робити, щоб заощадити електроенергію. Але з розвитком технологій і сучасним розподілом ресурсів все змінилося - тепер заощадити виходить від сили 1-3% електроенергії.

З усім тим, переведення годинників в Україні не скасовують, хоча розмови про це час від часу ведуться. Багато країн від такої практики вже відмовилися.

Як уникнути стресу через перехід на зимовий час

І хоча більш стресовим для українців є перехід на літній час, такі зміни в щоденному розпорядку можуть негативно позначатися на здоров'ї. Через це може порушуватися графік, збиватися час відходу до сну. Як результат - стомлюваність, дратівливість, депресивні настрої. А якщо до цього додати скорочення світлового дня і сезон застуд - стрес ще більше посилюється.

Лікарі рекомендують напередодні переведення часу контролювати графік відходу до сну.

Крім того, варто відмовитися від важкої їжі, алкоголю, бадьорливих напоїв і куріння. Важливо в цей час мінімізувати стрес для організму.

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