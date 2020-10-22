Украина перейдет на зимнее время: как переводят часы мобильные устройства

Переход на зимнее время в Украине состоится в воскресенье, 25 октября. Стрелки часов нужно будет перевести ровно в 4:00 на час назад. Поэтому в ночь со следующей субботы на воскресенье спать мы будем на один час дольше. Если у вас механические часы, вы можете сделать это вручную. Рекомендуется сделать это накануне, чтобы проснуться и увидеть уже правильное время.

Что же касается электронных гаджетов - ноутбуков, планшетов, телефонов, то на них время всегда переводится автоматически.

Компьютеры и ноутбуки всегда переводят часы на правильное время. Это касается любой операционной системы, как Windows, так и IOS.

Владельцы IPhone также могут спасть спокойно. Смартфоны и планшеты на базе iOS никогда не сталкивались с проблемой перевода стрелок и переходят на зимнее и летнее время автоматически.

В 2014 году владельцам Android сообщили, что на устройствах с их операционной системой переводить часы следует вручную. Но позже проблему решили и на данный момент смартфоны, планшеты и другие устройства переводят часы сами.

Отметим, что тема перевода на зимнее и летнее время очень противоречивая. Многие страны уже отказались от такого правила. Недавно в Верховной Раде инициировали законопроект об отмене перевода часов.

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