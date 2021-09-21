Україна перейде в "жовту" зону: стала відома дата

Україна може перейти в "жовту" зону карантину вже з 23 вересня. Рішення про це прийматиме Державна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 вересня.
Про це повідомив Віктор Ляшко в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".
Після рішення комісії за законом має пройти дві доби і тільки після цього Україна перейде повністю в "жовту" зону карантину.
"Якщо це буде схвалено, то через 2 дні після рішення ТЕБ і НС буде введений з 00:00 години жовтий рівень небезпеки", - пояснив Ляшко.
Відповідно очікувати переходу в "жовту" зону карантину всім українцям слід з півночі 23 вересня.
Цих обмежень можна уникнути якщо 80% учасників, організаторів заходів або працівників закладів мають принаймні одне щеплення від коронавірусу або негативних ПЛР або експрес-тест (діє 72 години).
Як ми раніше писали, Ляшко зробив заяву про обов'язкову вакцинацію в Україні.