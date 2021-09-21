Україна перейде в "жовту" зону: стала відома дата

Коли Україна увійде в "жовту" зону

Після рішення комісії за законом має пройти дві доби і тільки після цього Україна перейде повністю в "жовту" зону карантину.

"Якщо це буде схвалено, то через 2 дні після рішення ТЕБ і НС буде введений з 00:00 години жовтий рівень небезпеки", - пояснив Ляшко.

Відповідно очікувати переходу в "жовту" зону карантину всім українцям слід з півночі 23 вересня.

Які обмеження діятимуть у жовтій зоні:

школи, дитсадки та вузи працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні 1 дозою;

заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на 4 кв. метри площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць в кожному окремому залі;

не більше 4 осіб за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами - мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв.метрів площі.

Цих обмежень можна уникнути якщо 80% учасників, організаторів заходів або працівників закладів мають принаймні одне щеплення від коронавірусу або негативних ПЛР або експрес-тест (діє 72 години).