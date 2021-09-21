Украина перейдет в "желтую" зону: стала известна дата

Украина может перейти в "желтую" зону карантина уже с 23 сентября. Решение об этом будет принимать Государственная комиссия по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 сентября.
Об этом сообщил Виктор Ляшко в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".
После решения комиссии по закону должно пройти двое суток и только после этого Украина перейдет полностью в "желтую" зону карантина.
"Если это будет одобрено, то через 2 дня после решения ТЭБ и ЧС будет введен с 00:00 часов желтый уровень опасности", - объяснил Ляшко.
Соответственно ожидать перехода в "желтую" зону карантина всем украинцам следует с полуночи 23 сентября.
Этих ограничений можно избежать если 80% участников, организаторов мероприятий или работников заведений имеют по крайней мере одну прививку от коронавируса или отрицательных ПЦР или экспресс-тест (действует 72 часа).
Как мы ранее писали, Ляшко сделал заявление об обязательной вакцинации в Украине.