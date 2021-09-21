Украина перейдет в "желтую" зону: стала известна дата

Когда Украина войдет в "желтую" зону

После решения комиссии по закону должно пройти двое суток и только после этого Украина перейдет полностью в "желтую" зону карантина.

"Если это будет одобрено, то через 2 дня после решения ТЭБ и ЧС будет введен с 00:00 часов желтый уровень опасности", - объяснил Ляшко.

Соответственно ожидать перехода в "желтую" зону карантина всем украинцам следует с полуночи 23 сентября.

Какие ограничения будут действовать в желтой зоне:

школы, детсады и вузы работают при условии 80% вакцинированного персонала по крайней мере 1 дозой;

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Этих ограничений можно избежать если 80% участников, организаторов мероприятий или работников заведений имеют по крайней мере одну прививку от коронавируса или отрицательных ПЦР или экспресс-тест (действует 72 часа).