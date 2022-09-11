Україна переведе годинники на зимовий час: куди і коли крутнути стрілки

Восени Україна традиційно перейде на зимовий час, що остаточно ознаменує настання осінньо-зимового сезону 2022-2023
Коли і куди треба крутнути стрілки, читайте нижче в матеріалі Styler.
Стрілки потрібно направити на годину назад в останню неділю жовтня - 30 числа. Якщо точніше, то зробити це треба в ніч з суботи на неділю о 4:00. Таким чином українцям вдасться поспати на одну годину довше.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", час переводиться два рази на рік:
Таку практику вперше ввели в Англії з метою економії електроенергії. В Україні розподіляти час на літній і зимовий стали в 1981 році, а в 1996-му прийняли відповідне законодавство.
З часом економія звелася майже до нуля. Зараз переведення годинників стало швидше номінальним, і багато країн від цього відмовилися.
Адаптованим часом для українців є зимовий час, а перехід на літній - негативно позначається на здоров'ї. Через такі перепади збивається графік, порушується сон, біоритми.
Лікарі рекомендують напередодні вирівняти графік сну, за тиждень до переведення зрушуючи час відходу до сну і пробудження на 15 хвилин кожен день. А от важливі справи, навантаження краще перенести на тиждень вперед.
Нагадаємо, що в Україні переведення годинників намагалися вкотре скасувати в березні 2021-го, але в другому читанні Верховна рада законопроект не підтримала.
Також ми писали скільки свят, вихідних і робочих днів нас чекає у жовтні 2022.