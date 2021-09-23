Київ відсьогодні в "жовтій" зоні карантину: які обмеження діють в столиці

У Києві відсьогодні діє "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Через це в столиці працює низка заборон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

Заборони, які діють в Києві:

масові заходи за участю більше однієї особи на 4 кв. м або понад дві третини місць;

діяльність кінотеатрів та закладів культури із наповненістю залів понад дві третини або 50% місць;

заповненість спортзалів і фітнес-центрів більше ніж 1 особа на 10 кв. м;

робота закладів освіти, де не менше 80% працівників мають жовтий або зелений сертифікат вакцинації;

розміщення відвідувачів кафе та ресторанів на відстані меншій, ніж 1,5 м між столами та більш як 4 особи за столом (без урахування дітей до 18 років);

діяльність хостелів.

Обмеження не застосовуються, якщо у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів (крім осіб до 18 років) є жовтий або зелений COVID-сертифікат.

Крім того, заборонено перебувати в громадських місцях, транспорті без вдягнутих захисних масок; перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.