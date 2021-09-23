ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Київ відсьогодні в "жовтій" зоні карантину: які обмеження діють в столиці

Новость на русском →
Четвер 23 вересня 2021 12:08
Київ відсьогодні в "жовтій" зоні карантину: які обмеження діють в столиці Фото: в Києві відсьогодні в "жовтій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві відсьогодні діє "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Через це в столиці працює низка заборон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Заборони, які діють в Києві:

  • масові заходи за участю більше однієї особи на 4 кв. м або понад дві третини місць;
  • діяльність кінотеатрів та закладів культури із наповненістю залів понад дві третини або 50% місць;
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів більше ніж 1 особа на 10 кв. м;
  • робота закладів освіти, де не менше 80% працівників мають жовтий або зелений сертифікат вакцинації;
  • розміщення відвідувачів кафе та ресторанів на відстані меншій, ніж 1,5 м між столами та більш як 4 особи за столом (без урахування дітей до 18 років);
  • діяльність хостелів.

Обмеження не застосовуються, якщо у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів (крім осіб до 18 років) є жовтий або зелений COVID-сертифікат.

Крім того, заборонено перебувати в громадських місцях, транспорті без вдягнутих захисних масок; перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

Раніше повідомлялося, що Київ відповідає показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

Нагадаємо, за минулу добу в Києві виявили 467 нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Карантин Коронавірус
NEWS
"Час прокидатися". Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні заяви
"Час прокидатися". Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні заяви
DAILY
Штурм столиці. Чим закінчиться конфлікт Кличка і команди Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Штурм столиці. Чим закінчиться конфлікт Кличка і команди Зеленського