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Мобільні оператори отримали половину доходів у сфері зв'язку

Новини » Економіка    21.05.2019 - 15:14
Мобільні оператори отримали половину доходів у сфері зв'язку
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Оператори мобільного зв'язку отримали 8,632 млрд грн доходу за квартал

Споживачам в Україні за січень-квітень 2019 рік надано послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку на 16,988 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, підприємства надали поштових та кур'єрських послуг на 1,526 млрд грн, послуг фіксованого телефонного зв'язку - на 1,185 млрд грн, послуг мобільного зв'язку - на 8,632 млрд грн, послуг кабельного телебачення - на 2,076 млрд грн, інтернет-послуг - на 3,535 млрд грн.

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій і поштового зв'язку за січень-березень 2019 року:

Мобільні оператори отримали половину доходів у сфері зв'язку

www.ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, споживачам в Україні за 2018 рік надано послуг сфері телекомунікацій та поштового зв'язку на 72,6 млрд грн, що в порівнянних цінах на 0,4% менше, ніж за 2017 року.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, послуги зв'язку в Україні в 2018 році подорожчали на 15,1%, що в півтора рази вище, ніж інфляція в цілому (9,8%).

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