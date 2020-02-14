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Україна відмовиться від "прописок": суть нововведення

STYLERЖиття    14.02.2020 - 16:52
Україна відмовиться від "прописок": суть нововведення
Паспорт (ілюстративне фото: asn.in.ua)

В Україні планують відмовитися від принципу класичної "прописки"

В Україні відмовляться від класичних "прописок" і введуть декларативну реєстрацію місця проживання. Проєкт розробляється під керівництвом Михайла Федорова в Міністерстві цифрової трансформації на основі досвіду Нідерландів.

Як повідомляє міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, принцип класичної "прописки", згідно з якою громадяни обов'язково повинні були реєструватися в органах влади регіону, в якому проживають, уряд хоче найближчим часом замінити так званим декларативним принципом реєстрації.

Також Дубілет розповів, що в основу реформи покладено досвід Нідерландів, коли люди декларативно повідомляють владу, що проживають за певною адресою. Про це він заявив в ефірі радіо "UA: Суспільне мовлення".

"Люди декларативно кажуть, що я проживаю за цією адресою, йде повідомлення власнику цих об'єктів і він повинен підтвердити. Це все можна зробити дистанційно, в кілька "кліків" і я дуже сподіваюся, що найближчим часом це буде зроблено", — сказав Дмитро Дубілет.

Нагадаємо, що прописка (реєстрація місця проживання) на сьогодні в Україні обов'язкова. Доросла людина може зареєструвати місце проживання, звернувшись в органи місцевого самоврядування, Центр надання адміністративних послуг або до виконавчих органів сільської місцевості.

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