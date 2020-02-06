У Кабміні хочуть зробити прописку за повідомчим принципом

Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

Ідея ще буде напрацьовуватися Дубілетом та його колегами

Діюча система реєстрації місця проживання не відповідає сучасним реаліям і повинна бути змінена. Про це сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дублет в інтерв'ю "Громадському".

Як зазначив Дубілет, дані проекту "Оцінка чисельності наявного населення України" показали, що в Києві мешкає 3,7 млн осіб, при тому що прописано менше 3 млн. Подібна ситуація спостерігається і в інших великих містах України.

"Взагалі-то, прописку треба зробити за декларативним принципом. Мається на увазі, спростити - повідомляєш адреса реєстрації. Ще будемо напрацьовувати з колегами", - сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що ідея надавати послуги мобільного зв'язку на основі укладення договору за паспортом поки не на часі.

Як повідомляло РБК-Україна, дані проекту "Оцінка чисельності наявного населення України" говорять про те, що у Києві мешкає 3,7 млн осіб, що становить 10% від загального населення України. У Київській області при цьому проживає близько 2,3 млн осіб.