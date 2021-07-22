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Погода вирішила зробити перепочинок: дощі з грозами відвідають тільки один регіон

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Четвер 22 липня 2021 11:40
Погода вирішила зробити перепочинок: дощі з грозами відвідають тільки один регіон Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчої доби вирішила зробити перерву з катаклізмами. У п'ятницю в більшості регіонів буде помірно тепло, а грози з дощами пройдуть тільки в Карпатах.

Чого чекати від погоди в п'ятницю, 23 липня, розповів синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Спека відчепилася, атмосферний фронт пішов геть, низький тиск зміниться підвищеним, хмар стане менше, сонця більше. 23 липня скрізь у нас буде сухо і сонячно. Хіба що в Карпатах якісь локальні дощі з грозами будуть лякати збирачів чорниці", - розповіла Діденко.

Вона додала, що температура повітря в Україні буде одна з найкомфортніших. Місцями - потеплішає, місцями - спаде сильна спека.

"Температура повітря також - одна з найкомфортніших. Завтра протягом дня від півночі до півдня, від заходу до сходу в Україні +23 +28 градусів", - написала синоптик.

Погода вирішила зробити перепочинок: дощі з грозами відвідають тільки один регіон

Карта погоди

У Києві в п'ятницю буде сонячно, можливі білі хмари, синє небо і комфортна температура повітря, +24 +25 градусів.

Як попередила Наталка Діденко, з неділі в Україні почне підвищуватися температура повітря.

За прогнозом Українського гідрометцентру, в неділю на сході та півдні температура повітря підніметься до +28 +31 градуса, в центрі, на півночі очікується до +28 градусів, а на заході до +25 +27 градусів. Можливі невеликі грози.

Погода вирішила зробити перепочинок: дощі з грозами відвідають тільки один регіонКарта погоди в Україні на неділю, 25 липня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату повернення в Україну гарної погоди.

А також розповідали про те, що Одесу вночі затопило моторошною зливою.

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