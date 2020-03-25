Україна на карантині: дипломати розповіли, як без авто виїхати з Польщі

Карантин в Україні ввели через загрозу поширення коронавірусу і більшість пропускних пунктів були закриті. Така ж ситуація і в сусідніх країнах. Для багатьох українців стало проблемою потрапити в сусідню Польщу, де у них є постійна робота та житло, а також – повернутися з Польщі додому, в Україну.

Як повідомляють на сторінці Посольства України в Польщі, усім українцям, які хочуть потрапити в Україну і немає свого транспорту, рекомендується прибувати до трьох контрольно-пропускних пунктах в денний час. Актуальну карту працюючих пунктів пропуску можна подивитися тут.

"Перевезення через кордон на автобусах, які надають місцеві адміністрації з України із залученням водіїв на добровільних засадах, у нічний час стає все більш проблематичним. Зате протягом дня ви зменшите час очікування посадки та значно швидше зможете перетнути кордон", - йдеться в повідомленні посольства.

Для автомобілів, як повідомили в посольстві, працюють пункти пропуску Дорогуську, Гребенне і Корчовій. Пішохідний пропуск не здійснюється.

Про те, як доводиться перетинати кордон у зворотному напрямку, розповів один з українців у коментарі для Styler. Молодий чоловік повідомив, що він приїхав в Україну провідати батьків, але йому потрібно повертатися у Польщу, оскільки там його чекає робота, орендована квартира і дівчина. Він зазначив, що у нього є документ, що дозволяє йому виїзд в умовах карантину – карта поляка.

Українцю довелося з допомогою попуток дістатися до Львова, а звідти він знайшов через сервіс приватних поїздок ще одну попутку до найближчого пункту пропуску з Польщею. Там йому доведеться підсісти в автомобіль, власник якого має право перетнути кордон з Польщею. На території Польщі йому також доведеться шукати попутну машину, щоб дістатися до Варшави. А вже діставшись до місця призначення, українцю доведеться відправитися на самоізоляцію, на 14 днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Польщі вводять заборону на вільне пересування громадян.