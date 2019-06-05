Загрозлива погода: синоптик застерегла українців (фото)

Погода в Україні в четвер, 6 червня, знову принесе неприємнощі у вигляді злив, гроз і навіть граду мешканцям багатьох областей. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Так, за словами синоптика, найменша вірогідність дощів завтра на Лівобережжі - у тих областях, які ближче до Сходу (південний схід та деякі центральні області).

На решті ж територій висока вірогідність короткочасних дощів, а подекуди сильних злив з грозами і навіть градом.

Погода в Україні 6 червня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Температура повітря по Україні становитиме від +25 до +30 градусів, на Заході від +23 до +27. Найспекотніше завтра на Сході та Півдні, де стовпчики термометрів покажуть до +32 тепла.

У Києві 6 червня можливі короткочасні дощі, які чергуватимуться з сонцем. Температура +27... +28 градусів.

Також синоптик застерегла жителів міста перевірити кондиціонери і запастись вентиляторами, адже температура в Киві найближчим часом досягне позначок +30... +33 градуси.

Погода в Україні 6 червня (фото: facebook.com/tala.didenko)

До слова, в мережі показали небувалу повінь в Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

Нагадаємо, під час фестивалю Kozak Fest у Дніпропетровській області через негоду обвалився дах сцени. Загинув один із співробітників обслуговуючого персоналу заходу.

Раніше повідомлялося, що величезний град пошкодив дахи будинків і знищив частину посівів в Миколаївській області.