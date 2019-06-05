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Шокуюче відео повені під Тернополем: вода зносить все на своєму шляху

STYLERЖиття    05.06.2019 - 13:11
Шокуюче відео повені під Тернополем: вода зносить все на своєму шляху
Повінь у Тернопільській області (колаж: РБК-Україна)

Повінь у Тернопільській області шокувала українців

На Західній Україні небувала за останні роки повінь. Жителі Тернопільської області викладають в мережу фото і відео загрозливих потоків води, які з небувалою швидкістю ллються прямо через житлові будинки.

Надія Грона опублікувала в Facebook страхітливе відео вируючої води, яка ллється по вулицях і зносить все на своєму шляху. Від такої надзвичайної події постраждало село Красіїв Монастирського району Тернопільської області.

Повінь у Тернопільській області (відео: facebook.com/gronasv)

А голова Тернопільської обладміністрації Степан Барна показав фото наслідків негоди, яка настигнула жителів Красіївки.

 

Повінь у Тернопільській області (фото: facebook.com/barnastepan)

На щастя, в результаті страшної стихії ніхто не постраждав.

Корситувачі мережі залишають безліч коментарів, в яких співпереживають людям, постраждалим від стихії і пропонують їм свою допомогу.

  • Тримайтеся, нехай Бог Вас береже.
  • Не панікуйте, дасть Бог пронесе, одягайте дітей і моліться.
  • Я так думаю, що це річка вийшла з берегів в результаті сильних опадів.
  • Жах, тримайтеся. У нас був дощ, для нас великий, але це не дощ, це помста природи. Співчуваю.
  • Природа - страшна сила.

Шокуюче відео повені під Тернополем: вода зносить все на своєму шляху

Повінь у Тернопільській області (скрін: facebook.com/barnastepan)

Нагадаємо, під час фестивалю Kozak Fest у Дніпропетровській області через негоду обвалився дах сцени. Загинув один із співробітників обслуговуючого персоналу заходу.

Раніше повідомлялося, що величезний град пошкодив дахи будинків і знищив частину посівів в Миколаївській області.

Також ми писали, що від зливи постраждали місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Автомобілі їхали по потокам води з крижаною кіркою з граду.

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