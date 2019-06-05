Шокуюче відео повені під Тернополем: вода зносить все на своєму шляху

Повінь у Тернопільській області шокувала українців
На Західній Україні небувала за останні роки повінь. Жителі Тернопільської області викладають в мережу фото і відео загрозливих потоків води, які з небувалою швидкістю ллються прямо через житлові будинки.
Надія Грона опублікувала в Facebook страхітливе відео вируючої води, яка ллється по вулицях і зносить все на своєму шляху. Від такої надзвичайної події постраждало село Красіїв Монастирського району Тернопільської області.
Повінь у Тернопільській області (відео: facebook.com/gronasv)
А голова Тернопільської обладміністрації Степан Барна показав фото наслідків негоди, яка настигнула жителів Красіївки.
Повінь у Тернопільській області (фото: facebook.com/barnastepan)
На щастя, в результаті страшної стихії ніхто не постраждав.
Корситувачі мережі залишають безліч коментарів, в яких співпереживають людям, постраждалим від стихії і пропонують їм свою допомогу.
Повінь у Тернопільській області (скрін: facebook.com/barnastepan)
Нагадаємо, під час фестивалю Kozak Fest у Дніпропетровській області через негоду обвалився дах сцени. Загинув один із співробітників обслуговуючого персоналу заходу.
Раніше повідомлялося, що величезний град пошкодив дахи будинків і знищив частину посівів в Миколаївській області.
Також ми писали, що від зливи постраждали місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Автомобілі їхали по потокам води з крижаною кіркою з граду.