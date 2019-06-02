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Страшний буревій на Kozak Fest під Дніпром вбив людину: всі деталі (відео)

STYLERПодії    02.06.2019 - 15:33
Страшний буревій на Kozak Fest під Дніпром вбив людину: всі деталі (відео)
На фестивалі Kozak Fest під Дніпром загинула людина (фото: cossackland.org.ua)

Фестиваль Kozak Fest терміново закрили, а виступи скасували

Під час фестивалю Kozak Fest в Дніпропетровській області 1 червня загинула людина, ще двоє отримали переломи. НП сталася через страшний ураган, який обрушився на село Жовтоолександрівка, де і відбувався захід. Про це повідомляють рятівники ДСНС в області.

На етно-рок фестивалі було близько 10 тисяч чоловік, коли гроза зі зливою і шквальним вітром до 25 метрів за секунду обрушилася на місцевість, де проходив фестиваль. В результаті чого було знесено дах та частково пошкоджена сцена.

У мережі публікують відео, зняте глядачами під час урагану на Kozak Fest.

Обережно! Відео містять нецензурну лексику (18+).

На фестивалі Kozak Fest під Дніпром загинула людина (відео: YouTube/Досвітні вогні)

Загиблому співробітникові обслуговуючого персоналу було 48 років. Також отримала перелом ноги 52-річна жінка, а у 41-річного чоловіка перелом ступні.

В той же день організатори скасували всі виступи і закрили фестиваль.

На фестивалі Kozak Fest під Дніпром загинула людина (відео: YouTube/Дмитро Сергійович)

Повідомляється, що сильна злива затопила балку, де проводився Kozak Fest, а гроза зносила фестивальні намети. При демонтажі пошкодженої сцени було врятовано 135 осіб. Також рятувальники витягли 53 автомобіля.

На фестивалі Kozak Fest під Дніпром загинула людина (відео: YouTube/Факти ICTV)

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр Тернопільської області. Автомобілі їхали по потокам води з крижаною кіркою з граду.

Нагадаємо, через проливні дощі постраждав Львів. Деякі вулиці міста перетворилися на вируючі потоки.

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