Якщо Росія завдасть удару по американцях в Україні, ми будемо реагувати, - Байден

Президент США Джо Байден зробив заяву з приводу можливого нападу Росії на Україну. Він попередив про реакцію у разі нападу РФ на американців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена .

"Ми не хочемо прямої конфронтації з Росією, але кажу чітко і ясно, якщо Росія завдасть удару, який зачепить американців в Україні, ми будемо реагувати", - заявив президент США.

Байден також висловився про можливі санкції у разі кібератак на українські вебресурси з боку РФ.

"Якщо будуть здійснені кібератаки або інші способи ведення війни, ми будемо реагувати і на це", - додав він.