Якщо Росія завдасть удару по американцях в Україні, ми будемо реагувати, - Байден
Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Президент США Джо Байден зробив заяву з приводу можливого нападу Росії на Україну. Він попередив про реакцію у разі нападу РФ на американців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.
"Ми не хочемо прямої конфронтації з Росією, але кажу чітко і ясно, якщо Росія завдасть удару, який зачепить американців в Україні, ми будемо реагувати", - заявив президент США.
Байден також висловився про можливі санкції у разі кібератак на українські вебресурси з боку РФ.
"Якщо будуть здійснені кібератаки або інші способи ведення війни, ми будемо реагувати і на це", - додав він.
Раніше ми писали, що Джо Байден заявив про те, що США готові зафіксувати домовленості з безпеки з РФ при їх досягненні.