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Якщо Росія завдасть удару по американцях в Україні, ми будемо реагувати, - Байден

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США, Вівторок 15 лютого 2022 23:23
Якщо Росія завдасть удару по американцях в Україні, ми будемо реагувати, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден зробив заяву з приводу можливого нападу Росії на Україну. Він попередив про реакцію у разі нападу РФ на американців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.

"Ми не хочемо прямої конфронтації з Росією, але кажу чітко і ясно, якщо Росія завдасть удару, який зачепить американців в Україні, ми будемо реагувати", - заявив президент США.

Байден також висловився про можливі санкції у разі кібератак на українські вебресурси з боку РФ.

"Якщо будуть здійснені кібератаки або інші способи ведення війни, ми будемо реагувати і на це", - додав він.

Раніше ми писали, що Джо Байден заявив про те, що США готові зафіксувати домовленості з безпеки з РФ при їх досягненні.

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Джозеф Байден
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