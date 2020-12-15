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Задоволення замість стресу: в українському вузі педагог показав студентам "полуничку"

Львів, Вівторок 15 грудня 2020 08:28
Задоволення замість стресу: в українському вузі педагог показав студентам "полуничку"
У Львові вибухнув скандал з викладачем у вузі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В престижному виші Львова вибухнув скандал. Справа в тому, що викладач з дискретної математики показав студентам еротичні фото з оголеними чоловіками і жінками. Як відомо, зараз навчання ведеться дистанційно, і замість навчального матеріалу першокурсники побачили "полуничку".

Як повідомляється в сюжеті ТСН, педагог спеціально додав пікантні фотографії в тест.

"Ви маєте право закривати очі або відвертатися від екрану", - пояснив свої дії педагог студенту.

За словами викладача, це японська методика. Еротичні картинки з'являються після кожної вірної відповіді в онлайн-тестуванні. Це робиться для того, щоб студенти під час контрольної роботи отримували задоволення, а не стрес.

За словами педагога, картинки можна вибирати нейтральні або еротичні за бажанням.

Зараз в університеті вже створили спеціальну комісію, яка вивчає, чи дійсно вірна така методика вивчення математики. У виші обіцяють розібратися в діях викладача з дискретної математики та дати відповідь студентам.

Першокурсники коментарі не дають, а от студенти зі старших курсів кажуть, що нічого поганого в цьому не бачили. Їм такі фотографії подобалися і стимулювали до вірних відповідей.

У львівському вузі педагог математики зробив тести з еротичними фотографіями

Як ми раніше писали, в ліцеї під Рівним педагог жорстко карав школярів, але вони за нього заступилися.

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