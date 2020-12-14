Подовжені канікули в січні: у МОЗ уточнили, що зміниться для українців

Локдаун в Україні готуються вводити відразу ж після новорічних і різдвяних свят - з 8 по 24 січня 2021-го.

І хоча повноцінного локдауну, яким довго погрожували не буде, в січні введуть так звані "подовжені канікули", йдеться в сюжеті ТСН.

У ці дні не працюватимуть ресторани, бари, магазини непродовольчих товарів, спортклуби, фітнес-центри, ТРЦ. Закриють також всі навчальні заклади, крім дитячих садків, заборонять розважальні масові заходи.

Але буде працювати і далі громадський транспорт, авіасполучення, залізничні та міжміські автобусні маршрути, відкритими залишаться і готелі.

Однак є важливі нюанси. Чи будуть ефективні ці заходи після того, як маса людей зіткнеться з вірусом під час святкувань.

Тим часом крива поширення коронавіруса в країні дещо пішла на спад. Крім того, COVAX (Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19) офіційно затвердив запит України на отримання вакцини. Це означає, що окрім запланованої закупівлі за бюджетні гроші, ми отримаємо безкоштовно ще 8 млн доз вакцини.

А ось яку саме вакцину ми отримаємо, питання все ще залишається відкритим. Адже ту ж формулу вакцини від Pfizer і BioNTech вже встигли вкрасти хакери, що може означати ймовірність шахрайства з препаратом.

Зазначимо, що глава МОЗ Максим Степанов каже, що січневі обмежувальні заходи з натяжкою можна назвати локдауном. Адже вони не такі жорсткі, які були в деяких європейських країнах. Крім того, чиновник заявив, що якщо не вводити локдаун в січні, його все одно доведеться запровадити у лютому 2021-го.

Локдаун в Україні в січні (відео: ТСН)

До речі, нещодавно відомий лікар розкрив реальну статистику коронавірусу в Україні.