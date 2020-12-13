Степанов дав чітку відповідь про локдаун у лютому

Степанов відповів, навіщо потрібен карантин у січні (фото: РБК-Україна)

Посилені обмеження в Україні уряд запровадив з 8 до 24 січня, щоб запобігти спалаху коронавірусу. Якщо не оголошувати карантин після Нового року, то локдаун доведеться вводити в лютому.

Як сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", обмеження, які будуть у січні, називати локдауном не варто. Оскільки, за його словами, тотальних заборон не буде, як в європейських країнах, де впроваджували локдаун. Серед заборон, які до прикладу назвав Степанов, комендантську годину, обмеження на пересування містом.

"Якщо локдаун у тому вигляді, в якому його запроваджували європейські країни, то, наприклад, у Франції ти не міг вийти з дому, не заповнивши форму. Комендантська година, максимум кілометр від будинку - це так, це локдаун. У нас же є певні сектори економіки, які закриваються, мало того, з ініціативи президента виділяються грошові компенсації", - заявив Максим Степанов.

Також голова МОЗ зауважив, у разі скасування посиленого карантину в січні, то Україні доведеться екстрено робити його в лютому через велике зростання захворюваності.

Нагадаємо, голова МОЗ України Максим Степанов пояснив, чому карантин посилять вже після свят.

Раніше повідомлялося, що українці різко відреагували на введення локдауну у січні - в мережі посипалися критичні коментарі після такого рішення про посилення карантину.