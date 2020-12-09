Локдаун в січні: нові дати і список заборон

Локдаун в Україні в січні (фото: РБК-Україна)

У Кабміні назвали терміни локдауну в Україні. Зараз йде обговорення посилення карантину, і сьогодні, 9 грудня, буде оголошено остаточне рішення.

Так, за даними LB.ua, його введуть з 8 по 25 січня. З'явився список обмежень, які будуть діяти протягом майже двох тижнів.

Крім того, карантин буде продовжено до 28 лютого 2021 року.

Під час локдауну з 8 січня по 25 січня буде заборонено:

Відвідування установ освіти, крім дошкільної освіти та спецзакладів.

Робота кафе, барів, ресторанів, крім на винос і на доставку та громадського харчування в аеропортах. У готелях заборонено роботу ресторанів з 11:00 до 6:00 наступної доби, крім надання послуг харчування у готельному номері за замовленням.

Прийом відвідувачів в ТРЦ, крім придбання товарів першої необхідності.

Прийом відвідувачів у закладах розважальної діяльності.

Заборонена робота салонів краси, закладів культури, фітнес-залів, басейнів, всіх масових заходів, крім офіційних спортивних.

Прийом відвідувачів закладів культури та проведення масових культурних заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- і відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб і користування персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб'єктів господарювання, пов'язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом.

Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших, у тому числі новорічних) заходів, крім проведення офіційних спортивних заходів, включених у Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, і спортивних заходів командних ігрових видів спорту, професійних спортивних клубів без глядачів, за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів

Діяльність продовольчих і непродовольчих ринків.

Дозволені будуть в період локдауну:

Реалізація продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв'язку, ветеринарних препаратів, кормів.

Продаж пального.

Здійснення діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ та діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв'язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (зон без харчування), діяльності з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, перукарень та салонів краси по попередньому запису;

Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися із здійсненням адресної доставки замовлень.

З 11 січня по 21 січня Кабмін рекомендує по можливості встановити дистанційний режим роботи.

Також пропонується заборонити:

Діяльність культових споруд та приміщень, пристосованих під молитовні, за умови їх наповненості більше 50% передбачених стаціонарних місць для сидіння; релігійні заходи без стаціонарних місць для сидіння і на відкритому повітрі, які не забезпечують дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Приймання відвідувачів кінотеатрів і установ культури та інших суб'єктів діяльності у сфері культури з заповнюваністю кінозалів або залів понад 50% місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду і ззаду) у кожному окремому кінозалі або залі.

Приймання відвідувачів музеїв, виставок, галерей тощо, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 людина на 10 кв. метрів приміщення.

Нагадаємо, що в Україні обговорювалася можливість введення локдауну в грудні 2020 року, але пізніше посилення карантину перенесли на січень 2021 року.

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