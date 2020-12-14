Удлиненные каникулы в январе: в Минздраве уточнили, чего ждать украинцам

Локдаун в Украине готовятся вводить сразу же после новогодних и рождественских праздников - с 8 по 24 января 2021-го.

И хотя полноценного локдауна, каким долго грозили не будет, в январе введут так называемые "удлиненные каникулы", говорится в сюжете ТСН.

В эти дни не будут работать рестораны, бары, магазины непродовольственных товаров, спортклубы, фитнес-центры, ТРЦ. Закроют также все учебные заведения, кроме детских садиков, запретят развлекательные массовые мероприятия.

Но будет работать и дальше общественный транспорт, авиасообщение, железнодорожные и автобусные междугородные маршруты, открытыми останутся и гостиницы.

Однако есть важные нюанс. Будут ли эффективны эти меры после того, как масса людей столкнется с вирусом во время празднований.

Тем временем кривая распространения коронавируса в стране несколько пошла на спад. Кроме того, COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) официально утвердил запрос Украины на получение вакцины. Это означает, что кроме запланированной закупки за бюджетные деньги, мы получим бесплатно еще 8 млн доз вакцины.

А вот какую именно вакцину мы получим, вопрос все еще остается открытым. Ведь ту же формулу вакцины от Pfizer и BioNTech уже успели украсть хакеры, что может означать вероятность мошенничества с препаратом.

Отметим, что глава Минздрава Максим Степанов говорит, что январские ограничительные меры с натяжкой можно назвать локдауном. Ведь они не такие жесткие, какие были в некоторых европейских странах. Кроме того чиновник заявил, что если не вводить локдаун в январе, его все равно придется внедрить в феврале 2021-го.

Локдаун в Украине в январе (видео: ТСН)

К слову, недавно известный врач раскрыл реальную статистику коронавируса в Украине.