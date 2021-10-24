Вдарять відразу чотири магнітні бурі: з'явився календар небезпечних дат

Що таке магнітна буря і кому вона небезпечна

Магнітною або геомагнітною бурею експерти називають порушення магнітосфери планети, які виникають в результаті занадто ефективного обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.

Таке явище може викликати збої в роботі техніки, а також впливати на стан людей, схильних до впливу бур.

Вчені кажуть, що магнітна буря може тривати від декількох годин до декількох днів.

Дати магнітних бур в листопаді 2021

В останній місяць осені магнітних бур буде чотири, пишуть Fakty. Удари середньої і слабкої сили нас чекають 11-го, 15-го, 18-го числа.

А 25 листопада, прогнозують експерти, нас чекає сильна магнітна буря.

Кому слід поберегтися?

Магнітні бурі можуть вплинути на здоров'я, самопочуття, настрій деяких людей.

В першу чергу схильні до геомагнітних коливань метеозалежні люди, літні, люди з хронічними хворобами, сердечники, ті, у кого є труднощі з серцево-судинною системою, а також психічно нестабільні люди.

У небезпечні дні можуть нагадати про себе старі травми, виникнути проблеми з серцем і судинами, наприклад, стрибки тиску, порушення серцевого ритму і так далі.

Як не розгубити здоров'я в дні магнітних бур