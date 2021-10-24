Ударят сразу четыре магнитные бури: появился календарь опасных дат

Что такое магнитная буря и кому она опасна

Магнитной или геомагнитной бурей эксперты называют нарушение магнитосферы планеты, которые возникают в результате слишком эффективного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю.

Такое явление может вызывать сбои в работе техники, а также влиять на состояние людей, склонных к воздействию бурь.

Ученые говорят, что магнитная буря может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.

Даты магнитных бурь в ноябре 2021

В последний месяц осени магнитных бурь будет четыре, пишут Fakty. Удары средней и слабой силы нас ждут 11-го, 15-го, 18-го числа.

А 25 ноября, прогнозируют эксперты, нас ждёт сильная магнитная буря.

Кому следует поберечься?

Магнитные бури могут повлиять на здоровье, самочувствие, настроение некоторых людей.

В первую очередь подвержены геомагнитным колебаниям метеозависимые люди, пожилые, люди с хроническими болезнями, сердечники, те, у кого есть трудности с сердечно-сосудистой системой, а также психически нестабильные люди.

В опасные дни могут напомнить о себе старые травмы, возникнуть проблемы с сердцем и сосудами, к примеру, скачки давления, нарушение сердечного ритма и так далее.

Как не растерять здоровье в дни магнитных бурь