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Ударят сразу четыре магнитные бури: появился календарь опасных дат

Автор: Светлана Мащенко

Магнитные бури в ноябре 2021-го ожидаются четыре раза. Эксперты назвали опасные даты, рассказав как уберечь здоровье.

Что такое магнитная буря, когда ждать ударов и как не пострадать – читайте в материале Styler ниже.

Что такое магнитная буря и кому она опасна

Магнитной или геомагнитной бурей эксперты называют нарушение магнитосферы планеты, которые возникают в результате слишком эффективного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю.

Такое явление может вызывать сбои в работе техники, а также влиять на состояние людей, склонных к воздействию бурь.

Ученые говорят, что магнитная буря может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.

Даты магнитных бурь в ноябре 2021

В последний месяц осени магнитных бурь будет четыре, пишут Fakty. Удары средней и слабой силы нас ждут 11-го, 15-го, 18-го числа.

А 25 ноября, прогнозируют эксперты, нас ждёт сильная магнитная буря.

Кому следует поберечься?

Магнитные бури могут повлиять на здоровье, самочувствие, настроение некоторых людей.

В первую очередь подвержены геомагнитным колебаниям метеозависимые люди, пожилые, люди с хроническими болезнями, сердечники, те, у кого есть трудности с сердечно-сосудистой системой, а также психически нестабильные люди.

В опасные дни могут напомнить о себе старые травмы, возникнуть проблемы с сердцем и сосудами, к примеру, скачки давления, нарушение сердечного ритма и так далее.

Как не растерять здоровье в дни магнитных бурь

  • Полноценно спите по 7-8 часов. Во время ночного отдыха проветривайте помещение, но избегайте сквозняков.
  • Побольше гуляйте на свежем воздухе, особенно, если хорошая погода. Но летом следует избегать открытого солнца.
  • Правильно питайтесь, не перегружайте себя тяжелой, жирной, острой пищей.
  • Откажитесь от употребления алкогольных напитков, по возможности – от курения.
  • Следует минимизировать употребление кофе, крепкого чая, энергетиков, прочих возбуждающих нервную систему напитков.
  • Постарайтесь избегать стрессов, не перегружайте себя как физически, так и эмоционально. Решение важных вопросов отложите на другой день.
  • Если у вас есть названные выше болезни, можете проконсультироваться с врачом, возьмите выходной, держите необходимые лекарства рядом.

Ранее мы писали что такое метеозависимость, кто ей подвержен, и как уберечь свое здоровье.

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Магнитная буря