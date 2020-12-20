Синоптики різко змінили прогноз на Новий рік

Погода в Україні на Новий рік (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні на Новий рік буде теплішою, ніж прогнозувалося раніше. Синоптики уточнили прогноз на два тижні - очікується що свята в деяких регіонах пройдуть з температурою вище +10 градусів.

Так, згідно з даними синоптиків Метеопрог, в Україну прийде потепління напередодні Нового року - 29 грудня і триватиме воно (з невеликим зниженням) до перших чисел січня.

Так, в Києві на Новий рік очікується +4+6 тепла, у Львові близько +8 (але з початку січня тут різко похолодає), в Одесі +7+11, а в Харкові +2+5 градусів. Є ймовірність і опадів, але через плюсову температуру швидше за все це буде дощ.

До кінця грудня нас чекають справжні температурні гойдалки. Синоптики прогнозують в середині наступного тижня похолодання з морозами, але на Католицьке різдво 25 грудня різко потеплішає, на Півдні навіть до +12. Потім знову зниження, а напередодні Нового року стовпчики термометрів знову підуть вгору.

Нижче прогноз погоди на два тижні для Києва, Львова, Одеси і Харкова.

Погода в Україні на два тижні (скрін: meteoprog.ua)

Синоптики Gismeteo також поділилися новорічним прогнозом. Вони не обіцяють таких високих температур, але погодні гойдалки протягом решти днів грудня передбачають.

Крім того, синоптики прогнозують, що на Півночі і Сході Новий рік має бути зі снігом.

Погода в Україні на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що в Україну в середині наступного тижня нагрянуть морози, потім очікуються сильні снігопади.

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