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Синоптики різко змінили прогноз на Новий рік

Неділя 20 грудня 2020 15:48
Синоптики різко змінили прогноз на Новий рік
Погода в Україні на Новий рік (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні на Новий рік буде теплішою, ніж прогнозувалося раніше. Синоптики уточнили прогноз на два тижні - очікується що свята в деяких регіонах пройдуть з температурою вище +10 градусів.

Так, згідно з даними синоптиків Метеопрог, в Україну прийде потепління напередодні Нового року - 29 грудня і триватиме воно (з невеликим зниженням) до перших чисел січня.

Так, в Києві на Новий рік очікується +4+6 тепла, у Львові близько +8 (але з початку січня тут різко похолодає), в Одесі +7+11, а в Харкові +2+5 градусів. Є ймовірність і опадів, але через плюсову температуру швидше за все це буде дощ.

До кінця грудня нас чекають справжні температурні гойдалки. Синоптики прогнозують в середині наступного тижня похолодання з морозами, але на Католицьке різдво 25 грудня різко потеплішає, на Півдні навіть до +12. Потім знову зниження, а напередодні Нового року стовпчики термометрів знову підуть вгору.

Нижче прогноз погоди на два тижні для Києва, Львова, Одеси і Харкова.

Синоптики різко змінили прогноз на Новий рікСиноптики різко змінили прогноз на Новий рікСиноптики різко змінили прогноз на Новий рікСиноптики різко змінили прогноз на Новий рік

Погода в Україні на два тижні (скрін: meteoprog.ua)

Синоптики Gismeteo також поділилися новорічним прогнозом. Вони не обіцяють таких високих температур, але погодні гойдалки протягом решти днів грудня передбачають.

Крім того, синоптики прогнозують, що на Півночі і Сході Новий рік має бути зі снігом.

Синоптики різко змінили прогноз на Новий рікСиноптики різко змінили прогноз на Новий рікСиноптики різко змінили прогноз на Новий рікСиноптики різко змінили прогноз на Новий рік

Погода в Україні на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що в Україну в середині наступного тижня нагрянуть морози, потім очікуються сильні снігопади.

Крім того, експерти розповіли, як не впасти під час ожеледиці. Лікар і тренер поділилися лайфхаками, як не травмуватися і навчитися правильно падати.

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