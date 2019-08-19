Вдарила по найболючішому: чому Кейт Міддлтон незлюбила Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі остаточно посварилися з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Чутки про розрив між двома парами ходять вже дуже давно - ще з часів знайомства Гаррі з актрисою Меган. Експерти називають різні причини сварок між родинами герцогів, але нещодавно стала відома ще одна, пише західний таблоїд Express.co.uk.

За словами королівського експерта, недавні висловлювання Меган і Гаррі про плани на майбутнє своєї родини могли вдарити по гордості сімейства герцогів Кембриджських, а особливо по багатодітній матері Кейт Міддлтон.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Так, Меган Маркл і принц Гаррі нещодавно натякнули, що не хочуть більше дітей, крім того, розглядають можливість усиновлення малюка і африки. Небажання мати більше дітей вони пояснили бажанням "врятувати планету", якій через перенаселення загрожує продовольча криза.

Звісно, вважає експерт, такі слова Кейт і Вільям сприйняли, як камінь в город їх багатодітної сім'ї.

Крім того, обурення Кейт викликала недавня обкладинка британського Vogue, над якою працювала Меган Маркл в якості запрошеного редактора. Експерт вважає, що Кейт вийшла з себе, коли дізналася, що Меган не планує з'являтися на обкладинці, як це зробила Кейт у 2016 році.

Кейт Міддлтон на обкладинці Vogue, червень 2016

Для герцогині Кембриджської таке небажання могло стати ознакою надмірної гордині Меган Маркл, - вважає королівський експерт.

Обкладинка Vogue, створена в співпраці з Меган Маркл, вересень 2019

Варто відзначити, що нова хвиля чуток сварки між родинами піднялася після того, як стало відомо, що Кейт і Вільям перенесли свою поїздку в Шотландію, щоб розминутися з Меган і Гаррі. Крім того, герцоги Кембриджські будуть під час відпустки жити не в Замку Балморал разом з королевою, як герцоги Сассекські, а у віддаленому котеджі.