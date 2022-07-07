Вдале сусідство: які овочі варто садити поруч, щоб зібрати багатий урожай

Багаторічна практика вирощування овочів показала, що деякі з них добре ростуть поруч - вони сприяють зростанню один одного, покращують грунт або відлякують шкідників. Тому важливо вибирати правильних сусідів для кожного з овочів, якщо хочете зібрати багатий урожай.

Читайте в нашому матеріалі нижче, які овочі варто посадити поруч один з одним для відмінного зростання і щедрого врожаю.

Чудове тріо: кукурудза, горох і гарбуз. Секрет їх спільного вирощування знали ще американські індіанці. Кукурудза дасть опору гороху, який насичує грунт азотом. А гарбуз в свою чергу не дає розростатися бур'янам.

Ще одне вдале поєднання: цибуля і морква. Цибуля рятує моркву від шкідників і хвороб, так як виділяє речовину (аліцин), що володіє інсектицидною і фунгіцидною дією.

Помідори і базилік - не тільки вдале поєднання для салату. Ці рослини потребують однакового грунту і поливу. Крім того, запах базиліка відлякує гусеницю. А плоди помідорів будуть значно смачніше, якщо вони зріли поруч з кущиками базиліка.

Стручкова квасоля, болгарський перець і баклажани. Перець і баклажани, як відомо, відносяться до одного сімейства (пасльонові), і їм потрібні однакові умови вирощування. А зростаюча поруч стручкова квасоля може захистити баклажани від колорадського жука.

Картопля принесе відмінний урожай, якщо посадити її поруч з квасолею, брокколі, капустою, кукурудзою, баклажанами, часником, латуком, цибулею, горохом, редискою.

Часник - помічник буряка. Він проганяє основних шкідників коренеплоду, покращує його смак і допомагає запобігти хворобам.

Кріп добре садити поруч з огірками. Вони відмінно розвиваються під його парасольками.