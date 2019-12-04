Удача посміхнеться: знаки Зодіаку, яким зірки обіцяють щасливий грудень

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких у грудні чекають несподівані зміни на краще, море позитиву і успіх у всіх починаннях. Грудень – складний місяць, так як це останній місяць року і перший зимовий місяць, але для деяких він стане найщасливішим у 2019. Про це пише Slovofraza.

Тельці

Представники цього знака в грудні усвідомлять свої цінності і зможуть поставити нові завдання, що призведе їх до успіху в роботі та бізнесі. Деякі двері для Тельців закриються і це неминуче, так як відкриються нові, більш перспективні.

Труднощі, які можуть виникнути в грудні, стануть сигналом про те, що наближаються позитивні зміни в житті.

Стрільці

У грудні у Стрільців прокинуться лідерські здібності, які дозволять досягти успіху в бізнесі і на роботі. Зірки обіцяють представникам цього знаку Зодіаку нові джерела доходу, нових клієнтів і партнерів.

Гороскоп на грудень 2019 (Колаж РБК-Україна)

Можливі вдалі покупки, а фінансова сторона зміниться в кращу сторону. Проте астрологи радять на хвилі успіху не розслаблятися, а щільно попрацювати аж до останніх днів 2019 року.

Водолій

У Водоліїв почнеться зовсім нова фаза – з життя зникнуть переживання, сумні думки і все те, що тягнуло вниз. Зима для них розпочнеться яскраво і люди навколо будуть шукати спілкування.

Основним посилом останнього місяця для представників цього знаку стане любов – тут зірки обіцяють неймовірне везіння. І навіть невеликі негаразди не зіпсують загальний позитивний настрій грудня, а тільки підштовхнуть до флірту і романтики.