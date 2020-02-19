Гороскоп на березень: ці знаки Зодіаку чекає неймовірна удача

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп 2020 обіцяє трьома знаками Зодіаку везіння

Гороскоп на березень 2020 підкаже, які знаки Зодіаку стануть справжніми щасливчиками першого місяця весни. Відомий астролог Павло Глоба назвав чотирьох представників зодіакального кола, яким поталанить дуже скоро, а успіх буде супроводжувати їм у всіх життєвих сферах. Кому варто звертати увагу на знаки долі, щоб не втратити шанси, даровані Всесвітом - в матеріалі Styler.

Овен

У березні Овни зможуть довести собі і оточуючим, що неможливе дійсно можливо. Ви продемонструєте чудеса організованості, дисципліни і продуктивності, вважає астролог. Будь-які поставлені завдання ви будете виконувати з неймовірною легкістю. Березень стане для Овнів місяцем, у якому люди, народжені під цим знаком встановлять особисті рекорди.

Телець

Астролог радить Тельцям в березні побалувати себе улюблених, зробивши те, про що вони так довго мріяли. Вони нарешті зрозуміють, що немає нічого поганого в тому, щоб хоч іноді побути егоїстом і пожити у своє задоволення. А в березні сам Всесвіт буде підштовхувати вас до цього.

Діва

У березні Дівам варто загадувати бажання і побільше. Павло Глоба впевнений, що всі мрії обов'язково збудуться. Березень подарує Дівам сили, натхнення і величезний запас енергії. Драбинка, по якій ви піднімалися до своєї мети, перетвориться на ліфт.

Стрілець

Стрільцям слід приготуватися до зльоту. Щоб виконати в березні "програму максимум", з самого початку місяця необхідно скинути зайвий вантаж. Почистіть простір навколо себе - позбавтеся від непотрібних речей у квартирі, на робочому місці, видаліть непотрібні папки на комп'ютері. І тоді ваша "повітряна куля" злетить до неймовірних висот.