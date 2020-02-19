ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гороскоп на березень: ці знаки Зодіаку чекає неймовірна удача

STYLERЖиття    19.02.2020 - 06:34
Гороскоп на березень: ці знаки Зодіаку чекає неймовірна удача
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп 2020 обіцяє трьома знаками Зодіаку везіння

Гороскоп на березень 2020 підкаже, які знаки Зодіаку стануть справжніми щасливчиками першого місяця весни. Відомий астролог Павло Глоба назвав чотирьох представників зодіакального кола, яким поталанить дуже скоро, а успіх буде супроводжувати їм у всіх життєвих сферах. Кому варто звертати увагу на знаки долі, щоб не втратити шанси, даровані Всесвітом - в матеріалі Styler.

Овен

У березні Овни зможуть довести собі і оточуючим, що неможливе дійсно можливо. Ви продемонструєте чудеса організованості, дисципліни і продуктивності, вважає астролог. Будь-які поставлені завдання ви будете виконувати з неймовірною легкістю. Березень стане для Овнів місяцем, у якому люди, народжені під цим знаком встановлять особисті рекорди.

Телець

Астролог радить Тельцям в березні побалувати себе улюблених, зробивши те, про що вони так довго мріяли. Вони нарешті зрозуміють, що немає нічого поганого в тому, щоб хоч іноді побути егоїстом і пожити у своє задоволення. А в березні сам Всесвіт буде підштовхувати вас до цього.

Діва

У березні Дівам варто загадувати бажання і побільше. Павло Глоба впевнений, що всі мрії обов'язково збудуться. Березень подарує Дівам сили, натхнення і величезний запас енергії. Драбинка, по якій ви піднімалися до своєї мети, перетвориться на ліфт.

Стрілець

Стрільцям слід приготуватися до зльоту. Щоб виконати в березні "програму максимум", з самого початку місяця необхідно скинути зайвий вантаж. Почистіть простір навколо себе - позбавтеся від непотрібних речей у квартирі, на робочому місці, видаліть непотрібні папки на комп'ютері. І тоді ваша "повітряна куля" злетить до неймовірних висот.

Кар'єрне зростання в лютому: ці знаки Зодіаку доб'ються успіху Гороскоп на День закоханих: на кого чекають удари долі і розставання
Новини України гороскоп
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся