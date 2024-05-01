В Минобороны рассказали, когда заработает электронный кабинет военнообязанного

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерину Черногоренко в эфире Радио Свобода .

"18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного. Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам", - сказала Черногоренко.

По ее словам, для того чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить необходимые "поля".

Замминистра отметила, что с 18 мая у военнообязанных будет обязанность зарегистрировать свои данные (номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания) в трех доступных форматах - в ТЦК, через ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного.

"Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция - авторизоваться, заполнить эти три "поля" и получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберег" для того, чтобы посмотреть, какие данные есть по тебе в реестре", - добавила Черногоренко.

Она также рассказала, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет использовать приложение, не посещая ТЦК.

"Будет возможность делать это дистанционно, без визита в ТЦК. В дальнейшем, для уточнения других данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным и дальше это будет работа между военнообязанным и непосредственно работником ТЦК. Обновить эти данные можно будет с любой удобной точки, в том числе из-за рубежа. Мы считаем, что количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом может достигать 70-80%, потому что это будет очень удобно", - отметила заместитель министра обороны.