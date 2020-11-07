Байден - президент США: скандальні факти з життя глави Білого дому

Джо Байден (фото: facebook.com/joebiden)

Джо Байден здобув перемогу на президентських виборах у США

Лідер Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Глави багатьох держав вже привітали його з перемогою. Президент України Володимир Зеленський вже відправив слова з привітаннями та висловив сподівання на плідну співпрацю з Білим домом. Попри майже ідеальну кар'єру, яку будував Байден, у ЗМІ все ж спливло кілька скандалів за участю його сім'ї. Що відомо про "темну сторону" нового глави Білого дому – читайте в нашому спеціальному матеріалі.

Серед тих, хто привітав лідера демократів – президент України Володимир Зеленський.

"Вітаємо Джо Байдена та Камілу Харріс! Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами та завжди співпрацювала в області безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба стає тільки міцніше!" – написав Зеленський у своєму Twitter.

На поточний момент офіційних результатів виборів по всіх штатах Америки опубліковано не було. Але за даними The Asossiated Press, в гонці з істотним відривом лідирує Джо Байден.

Скріншот (google.ru)

Теорія змови "Байден і Україна"

Кандидат у президенти США Джо Байден опинився в центрі скандалу через можливий зв'язок з українською фірмою Burisma, в керівництві якої шість років тому працював його син Хантер. Так, політика підозрюють у спілкуванні з главою компанії Вадимом Пожарським у 2015 році, коли Байден займав пост віцепрезидента США.

На це вказують електронні листи, опубліковані виданням New York Post, в одному з яких Пожарський особисто дякує Байдену-молодшому за організацію зустрічі з батьком.

Крім того, текст ще одного повідомлення містить цікаве прохання до Байдена-молодшого: Пожарський цікавиться у нього, як він може використовувати свій вплив від імені компанії.

Примітно, що син Байдена був звинувачений також в тому, що служив "стратегічним інтересам" китайського уряду і військових, в той час, як він був членом правління інвестиційної фірми BHR Partners, що базується в Пекіні.

Син Байдена – педофіл?

На китайській відеоплатформі GTV з'явилися скандальні фото і відео, на яких зафіксований, як стверджується, син Джо Байдена Хантер, який нібито вступав в інтимний зв'язок з неповнолітніми.

Хантер Байден (фото: AFP)

Наскільки можна вірити цим публікаціям – неясно, всі найбільші американські ресурси, такі як Google або Twitter, заблокували на нього посилання.

Відомо, що платформа, яка опублікувала цей компромат незрозумілого походження і ступеня достовірності, пов'язана з колишнім радником Трампа Стівом Бенноном.

Раніше адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що в ноутбуці сина Джо Байдена виявлені матеріали сексуального характеру, пов'язані з неповнолітніми дівчатками. Повідомляється, що голий Хантер розмовляв по Facetime з 14-річною дівчинкою.

Стриптиз-клуб і пияцтво

The New York Post також публікували інформацію про те, що бачили копію жорсткого диска ноутбука, який імовірно належить синові Джо Байдена Хантеру, переданий особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані.

Жорсткий диск нібито містив дані про виплату 21 000 доларів сайту з web-cam моделями, десятки тисяч доларів, витрачених в стрип-клубі, і фотографії, на яких Хантер виглядав п'яним. Про це пише The Sun.

Достовірність цих тверджень була поставлена під сумнів, і лист, підписаний десятками співробітників розвідки та опубліковане Politico, повідомляє, що Джуліані, можливо, була метою російської дезінформаційної операції.

Джо сказав, що ці звіти є частиною "наклепницької кампанії", і рішуче заперечував, що коли-небудь використовував свою посаду віцепрезидента, щоб допомогти своєму синові.

Дитина від стриптизерки

У травні 2019 року 28-річна мешканка Арканзасу Лунден Алексіс Робертс подала на Хантера Байдена позов про встановлення батьківства, заявивши, що він є батьком їх 18-місячної дитини. Вона стверджує, що вони познайомились у стрип-клубі, в якому вона працювала у Вашингтоні в Колумбії.

У січні 2020 року суд постановив, що Байден був батьком, і він погодився платити аліменти у разі батьківства. Про це пише The Sun.

Лунден Алексіс (фото: MySpace)

Байдена звинуватили в "домаганнях" до жінок

Навесні 2019-го відразу кілька жінок публічно заявили про випадки неналежної, на їхню думку, поведінки з боку Байдена. Одна з них, Люсі Флорес, яка працювала раніше в асамблеї Невади, у своїх спогадах вказала, що у 2014 році Байден одного разу обійняв її за плечі та поцілував в потилицю. Друга, співробітниця апарату Демократичної партії Емі Лаппос, в інтерв'ю агентству АР розповіла про один випадок некоректних обіймів з боку Байдена. Про це повідомило агентство Associated Press.

Проте ніхто не заявляв про спроби домагання або сексуального насильства. Байден стверджував, що нічого непристойного в його вчинках не було.

Раніше ми писали, що чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд на Джо Байдена.