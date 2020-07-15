Ні вічному Путіну: у Москві відбулися жорсткі затримання учасників мітингу (відео)

У Москві поліція жорстко затримала учасників мітингу (фото: twitter.com/MBKhMedia)

У Москві жорстко затримували учасників акції "Ні вічному Путіну"

Сьогодні, 15 липня, в центрі Москви на Тверській вулиці були затримані десятки людей, які брали участь в акції "Ні вічному Путіну". Мітинг був організований будівельниками, які виступили проти поправок до Конституції РФ.

Акція розпочалася о 19:00 на Пушкінській площі. У ній брали участь кілька сотень людей. Організатори подавали заявку в мерію міста на проведення свого мітингу, а її не погодили. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Після цього люди вирішили провести акцію в форматі зустрічі громадян та збору підписів. При цьому учасників акції попереджали, що поліція може затримувати людей мотивуючи це неузгодженим мітингом.

Так і сталося, через дві години після початку мітингу, частина учасників акції пішла Тверською вулицею, яка примикає до Пушкінської площі. Дорогу їм пригородила поліція і ОМОН.

Людей почали затримувати. При цьому в мережі з'явилося відео, на якому видно, як правоохоронці дуже жорстко затримували людей. Багато хто з учасників акції скаржаться на травми, які їм нанесли поліцейські.

Відео жорсткого затримання в центрі Москви ви можете подивитися за цим посиланням.

Зараз затримано кілька десятків осіб. Деякі росЗМІ говорять про 70, а хтось і про сотні затриманих учасників акції.

Нагадаємо, в мережі пояснили, як "російські скріпи" програють українським корінням в Хабаровську.

Раніше в Росії десятки тисяч протестувальників повстали проти Путіна.