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Пам'ятайте Чорнобиль: ONUKA прочитала проникливі вірші в день пам'яті аварії на ЧАЕС

Новость на русском → Понеділок 26 квітня 2021 12:04
Пам'ятайте Чорнобиль: ONUKA прочитала проникливі вірші в день пам'яті аварії на ЧАЕС Фото: ONUKA прочитала вірші в день пам'яті про трагедію в Чорнобилі (instagram.onukaofficial)
Автор: Людмила Жукова

У Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу солістка групи ONUKA Ната Жижченко прочитала проникливі вірші про трагедію, які потрапляють в саме серце.

Відео з віршами опублікували на сторінці групи в Facebook.

Автором відео є відомий український музикант і продюсер, а також чоловік співачки Євген Філатов.

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ONUKA прочитала проникливий вірш про Чорнобиль

Нагадаємо, що 26 квітня 1986 року сталася найстрашніша катастрофа 21 століття. Тоді на електростанції вибухнув четвертий енергоблок. З прилеглих районів в 1986 році були евакуйовані близько 115 тис. осіб

Прип'ять знаходиться у 2 км від ЧАЕС, свого містоутворюючого підприємства. Після аварії 30-кілометрова територія поблизу станції стала зоною відчуження.

Читайте також у нашому матеріалі, як виглядав Чорнобиль 35 років тому, і як він виглядає в наші дні.

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