Вчимося обирати якісне морозиво: зверніть увагу на три показники

Магазини пропонують величезний асортимент морозива, яке є неодмінними ласощами як дорослих так і дітей щоліта. В сезон потрапити на прострочене морозиво важко, оскільки воно швидко розпродається й поповнюється. А от якість десерту можна перевірити за трьома показниками.

Як визначити, що морозиво можна сміливо купувати - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

ТУ - це технічні умови , які виробник визначає сам. Обираючи морозиво з маркуванням ТУ, варто зважати, що підприємство-виробник має право самостійно вирішувати питання вибору складових компонентів цього продукту.

Згідно з державними стандартами, морозиво буває трьох видів:

Раніше Комаровський розповів, кому не можна морозиво, а кому - хоч щогодини.

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