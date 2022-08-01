Вчимося обирати якісне морозиво: зверніть увагу на три показники
Магазини пропонують величезний асортимент морозива, яке є неодмінними ласощами як дорослих так і дітей щоліта. В сезон потрапити на прострочене морозиво важко, оскільки воно швидко розпродається й поповнюється. А от якість десерту можна перевірити за трьома показниками.
Як визначити, що морозиво можна сміливо купувати - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Зверніть увагу на такі показники:
- На форму. Якщо морозиво деформовано, це значить, що його розморозили і заморозили повторно.
- Морозиво не повинно бути м’яким. А на його поверхні не повинно бути ніяких твердих утворень, крупинок або кристаликів;
- Читайте упаковку. На ній має бути зазначена назва та склад продукту, виробник, дата виготовлення, термін придатності, харчова та енергетична цінність, умови зберігання, маса нетто та наявність алергенів.
ДСТУ чи ТУ?
Згідно з державними стандартами, морозиво буває трьох видів:
- ДСТУ 4733:2007 - морозиво на молочній основі (молочне, вершкове і пломбір). Його виготовляють винятково з молока та продуктів його переробки, без застосування будь-яких жирів чи білків немолочного походження.
- ДСТУ 4734:2007 - на основі плодово-ягідної або овочевої сировини з додаванням цукрового сиропу, натуральних барвників, ароматизаторів тощо.
- ДСТУ 4735:2007 - комбінований склад сировини (із частковою заміною молочної сировини на компоненти рослинного походження, тобто рослинні жири.
ТУ - це технічні умови, які виробник визначає сам. Обираючи морозиво з маркуванням ТУ, варто зважати, що підприємство-виробник має право самостійно вирішувати питання вибору складових компонентів цього продукту.
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