Вчимося відрізняти справжнє молоко від порошкової підробки вдома: прості способи
Недобросовісні виробники часто для збільшення обсягів продажів вдаються до хитрих методів підробки молока. Такий продукт не тільки не несе нічого корисного, але і може нашкодити.
Як відрізнити хороше молоко від підробки - читайте нижче в матеріалі Styler.
Налийте невелику кількість молока у звичайний прозорий стакан. Якщо ви помішаєте його, то всередині на стінках залишаться білі сліди – це знак того, що у продукту є жирність, що є ознакою справжнього молока.
Якщо ж налити трохи молока в склянку з водою, справжнє молоко опуститься на дно, а підробка розчиниться у воді.
Залиште склянку з молоком при кімнатній температурі. Справжнє молоко перетвориться в простоквашу, яка на смак буде кислою. Підроблений продукт же буде віддавати гіркотою.
Нанесіть краплю молока собі на ніготь. Хороше молоко розтечеться не відразу ж.
Додайте в склянку з молоком краплю йоду. Справжнє молоко трохи пожовтіє, а підробка – посиніє або придбає інші відтінки.
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