ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Вчимося відрізняти справжнє молоко від порошкової підробки вдома: прості способи

Новость на русском →
Понеділок 01 листопада 2021 15:31
Вчимося відрізняти справжнє молоко від порошкової підробки вдома: прості способи Колаж РБК-Україна: як відрізнити справжнє молоко від підробки
Автор: Світлана Мащенко

Недобросовісні виробники часто для збільшення обсягів продажів вдаються до хитрих методів підробки молока. Такий продукт не тільки не несе нічого корисного, але і може нашкодити.

Як відрізнити хороше молоко від підробки - читайте нижче в матеріалі Styler.

Налийте невелику кількість молока у звичайний прозорий стакан. Якщо ви помішаєте його, то всередині на стінках залишаться білі сліди – це знак того, що у продукту є жирність, що є ознакою справжнього молока.

Якщо ж налити трохи молока в склянку з водою, справжнє молоко опуститься на дно, а підробка розчиниться у воді.

Залиште склянку з молоком при кімнатній температурі. Справжнє молоко перетвориться в простоквашу, яка на смак буде кислою. Підроблений продукт же буде віддавати гіркотою.

Нанесіть краплю молока собі на ніготь. Хороше молоко розтечеться не відразу ж.

Додайте в склянку з молоком краплю йоду. Справжнє молоко трохи пожовтіє, а підробка – посиніє або придбає інші відтінки.

Раніше ми писали, що Україну заполонили тонни фальшивого вершкового масла. Експерти розповіли як відрізнити хороший продукт від підробленого.

Також ми писали, що в Україну завезли небезпечне куряче м'ясо. У Держпродспоживслужбі назвали виробника.

Читайте РБК-Україна в Google News
молоко
LITE
Свято 1 листопада: що не можна робити, що потрібно обов'язково і у кого день ангела
Свято 1 листопада: що не можна робити, що потрібно обов'язково і у кого день ангела