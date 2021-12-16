В училищі Одеси на учня впала стеля: хлопця госпіталізували з травмами (відео)

В Одесі в училищі стався обвал частини стелі, в результаті чого постраждав один з учнів. Хлопця відвезли на "швидкій" до лікарні з травмами голови та забоєм хребта.

Про це 16 грудня передає Telegram-канал " Х_Одеса ".

НП сталася в Одеському вищому професійному училищі морського туристичного сервісу (26-е училище), яке розташоване в центрі міста на Пушкінській, 18.

Повідомляється, що вчора вдень там прямо на учня впала частина конструкції зі стелі.

Також в мережі опублікували відео і фото з місця інциденту і самого постраждалого хлопця. У нього лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій шийно-грудного відділу хребта.

В Одеському училищі морського туристичного сервісу на учня впав шматок стелі (фото: t.me/xydessa)

Триповерхова будівля, в якому розташоване училище, була побудована понад 150 років тому (в 1857 році). На сьогодні будівля внесена до списку пам'яток архітектури.

Саме училище вважається провідним професійно-технічним навчальним закладом Півдня України з підготовки фахівців сфери обслуговування морського туристичного сервісу, ресторанного та готельного господарства, туристичних агентств.

В Одеському ВПУ МТС на учня впав шматок стелі і травмував (фото: t.me/xydessa)

Відео: в Одесі в училищі морського туристичного сервісу стеля впала на учня