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Перший космічний готель відкриється в 2027 році: як він буде виглядати

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 21:55
Перший космічний готель відкриється в 2027 році: як він буде виглядати В 2027 році планується відкриття першого космічного готелю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У 2025 році Orbital Assembly Corporation почне будівництво першого в історії космічного готелю – на станції Voyager. Він буде розміщений на низькій навколоземній орбіті, і його місткість складе до 400 гостей.

Деталі про перший космічний готель розповіли в матеріалі New York Post.

Станція, на якій буде розміщений готель, буде мати форму кільця, і воно буде обертатися для створення штучної гравітації. Номери будуть розташовуватися в спеціальних капсулах, і загальна місткість готелю складе до 400 туристів.

На території готелю будуть розміщені кінотеатри, бари, ресторани з видом на Землю, бібліотека, концертний майданчик, спа-центр і тренажерний зал. Частину космічного об'єкта будуть займати приміщення для екіпажу, повітря, води та електроенергії.

Компанія сподівається продати частині готелю зацікавленим особам, у тому числі й урядовим установам, які зможуть використовувати приміщення для навчального центру або орендодавцям, які захочуть мати постійні апартаменти на борту.

Коло буде обертатися навколо земної кулі кожні 90 хвилин, а ці обертання будуть створювати штучну гравітацію. Вартість даного будівництва на цей момент не повідомляється.

До початку будівництва планується провести випробування, пов'язані з гравітацією. Для цього буде використаний робот під назвою Star. Без гравітації люди не зможуть перебувати на космічній станції протягом тривалого часу.

Перший космічний готель відкриється в 2027 році: як він буде виглядатиПерший космічний готель відкриється в 2027 році: як він буде виглядатиПерший космічний готель відкриється в 2027 році: як він буде виглядатиПерший космічний готель відкриється в 2027 році: як він буде виглядатиЯк виглядатиме перший готель в космосі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядають самі незвичайні готелі для незабутнього відпочинку.

А також розповідали про те, що у 2021 році Україна побудує і запустить в космос свій супутник.

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