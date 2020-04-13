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Вчені заявили про прорив в лікуванні коронавіруса: знайдені антитіла

STYLERКоронавірус    13.04.2020 - 13:29
Вчені заявили про прорив в лікуванні коронавіруса: знайдені антитіла
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Вчені виділили антитіла до коронавирусу COVID-19 з крові хворих

Коронавірус COVID-19 у світі вразив понад 1,8 людей, понад 114 тисяч з них - померло. Провідні вчені зі всього світу працюють над винаходом вакцини і ліків від хвороби. Що відомо про нові відкриття в протикоронавірусній боротьбі - в матеріалі Styler.

Так, вчені з Південної Кореї виявили 38 антитіл - вони можуть нейтралізувати коронавірус. Такі властивості антитіл можуть використовувати надалі при лікуванні пацієнтів з COVID-19.

Антитіла вдалося вивести з крові пацієнтів з коронавірусом в ході лабораторних досліджень, повідомляє агентство Yonhap з посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань Південної Кореї.

Незабаром вчені збираються провести ряд тестів, щоб підтвердити позитивний ефект антитіл. Поки що випробування будуть проводитися на тваринах.

А ось японські вчені прийшли до висновку, що препарат нельфінавір може блокувати розмноження штаму вірусу SARS-CoV-2 (збудника CОVID-19), пише Kommersant. Нельфінавір - це антиретровірусний препарат, що використовується при лікуванні ВІЛ у поєднанні з іншими подібними ліками.

Раніше польські вчені також заявили, що виявили речовину, що може блокувати частини білка коронавіруса.

Нагадаємо, що лікарі розповіли, без яких додаткових засобів захисна маска проти COVID-19 не працює.

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