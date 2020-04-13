ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лікарі розповіли, без яких засобів маска не захистить від коронавіруса

STYLERКоронавірус    13.04.2020 - 12:09
Лікарі розповіли, без яких засобів маска не захистить від коронавіруса
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус продовжує поширюватися по світу та Україні

Коронавірус COVID-19 у світі діагностували у понад 1,8 мільйона осіб. У більшості країн запроваджено посилений карантин - у тому числі і обов'язковий "масковий режим". Нещодавно лікарі з Всесвітньої організації охорони здоров'я розповіли, без яких засобів маска не має сили при протистоянні COVID-19.

Так, за словами представника ВООЗ Меліти Вуйнович, найкращим засобом захисту від коронавіруса є фізична дистанція. Саме дистанціювання захищає людину краще ніж маска.

На думку фахівця, використання масок не допоможе, якщо ігнорувати інші методи захисту.

"Якщо здорова людина не знаходиться в одному приміщенні з хворим, то маска їй не потрібна. Якщо вона знаходиться в натовпі, тоді так. Однак фізична дистанція більш захищає від зараження, ніж маска", - сказала Вуйнович в ефірі одного з каналів.

Медик каже, що маска не спроможна повністю захистити людину. Навіть при її використанні можна захворіти, якщо не мити руки і не дотримуватися дистанції. Лікар вважає, що часто людина, одягаючи маску, відчуває оманливий захист і ігнорує інші правила.

Раніше ми писали, що лікарі розповіли про новий атиповий симптом коронавіруса.

Також ми повідомляли, які маски заборонено носити в Україні після посилення карантину з 6 квітня.

Іспанія зняла частину карантинних обмежень на роботу підприємств У Чехії послабили карантин
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся