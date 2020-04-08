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Вчені заявили про прорив в лікуванні коронавіруса

STYLERКоронавірус    08.04.2020 - 08:12
Вчені заявили про прорив в лікуванні коронавіруса
Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Вчені зробили важливий крок у винаході ліків від коронавіруса

Коронавірус у світі вразив понад 1,4 мільйона людей, і науковці з різних країн б'ються над ліками і винаходом вакцини від COVID-19. Польські вчені нещодавно заявили, що знайшли речовину, яка може знизити активність коронавіруса. Що відомо про відкриття - в матеріалі Styler.

Новий винахід - це хімічна сполука, що називається HTCC. Вона впливає як на новий штам коронавіруса SARS-CoV-2, так і на MERS-CoV - вірус, що почав поширюватися по світу з Саудівської Аравії у 2012-му (близькосхідний респіраторний синдром). Про це пише Польське агентство друку.

Наразі відомо, що випробування на тваринах пройшли успішно, а тестування на людині планується. Вчені впевнені, що HTCC - це величезний перший крок у винаході ліків проти COVID-19.

Ця хімічна сполука не викликала погіршення в роботі дихальної системи у гризунів, а також не справила на піддослідних тварин токсичної дії.

HTCC являє собою полімерне з'єднання, створене на основі хітозану (його одержують з креветок або грибів). Результати досліджень говорять, що цей полімер здатний зв'язуватися з білком Спайка, що утворює "корону" SARS-CoV-2. Після чого HTCC блокує взаємодію білка з рецептором клітини, а потім і з вірусом, що потрапляє в клітину.

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