Вчені зафіксували неймовірну реакцію собак на фразу "я тебе люблю"

Собака породи коргі (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вчені пояснюють, що собаки набагато краще розуміють людину, ніж нам здається

Дослідники прийшли до висновку, що собаки краще розуміють мову людини, ніж нам здавалося раніше. Якщо раніше тварину можна було привчити до звучання конкретної фрази та команди, то зараз вчені відкрили для себе дещо несподіване. Фраза, яка ніяк не пов'язана з командами або заохоченням вихованця, викликає прискорення серцебиття у собак на 46,2%. Серця псів б'ються чи не у 1,5 раза швидше!

Вчені вирішили перевірити, чи відчувають собаки прояв любові від своїх господарів. Як розповідається в дослідженні британської компанії Canine Cottages, чотирилапі теж відчувають подібні чари, коли вони знають, що їх люблять.

Експерти виміряли пульс у песиків у той час, як люди говорили "я тебе люблю". Як показало дослідження пульс тварини в такі моменти збільшувався на 46,2%. Правда, поки дослідники не проводили дослідження, наскільки це може бути небезпечно для тварин - переживати настільки сильні коливання. При цьому коли господар обіймає свого вихованця, швидкість серцевих скорочень знижується на 22,7%.

До речі, вчені з'ясували, що серцебиття у людей, які побачили своїх собак, частішає на 10,4%. Так що це відчуття вистрибуючого від радості з грудей серця насправді взаємно.

"Дивно бачити, як частота серцевих скорочень наших собак збільшується, коли їм кажуть, що їх люблять, після чого вони проявляють хвилювання, і зменшується, коли їх обіймаєш, після чого вони демонструють задоволення", - сказала Шеннон Кірі, менеджер компанії Canine Cottages.

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