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Вчені NASA виявили над Землею гігантську аномалію (відео)

П'ятниця 21 серпня 2020 21:11
Вчені NASA виявили над Землею гігантську аномалію (відео)
Вчені NASA виявили над Землею аномалію (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

У NASA розповіли про аномалію, яка впливає на Землю

Вченим NASA вдалося виявити в магнітному полі планети над Південною Америкою і південною частиною Атлантичного океану гігантську аномалію. Дослідники прийшли до попереднього висновку, "діра" в магнітному щиті планети виникає через внутрішні процеси в ядрі.

Про це йдеться на YouTube-каналі NASA.

У NASA заявили, що аномалія впливає на супутниковий зв'язок і роботу бортових комп'ютерів.

Відомо, що магнітне поле Землі захищає планету від сонячної радіації. Внутрішній пояс поля починається на висоті понад 600 кілометрів над поверхнею планети. Він здатний стримувати радіацію на відстані не тільки від Землі, але і від орбітальних супутників. Але вчені кажуть, що в місці аномалії цей захист незвично слабкий.

До того ж, останнім часом ділянка Південно-Атлантичної аномалії розширюється на захід, а її захисна функція продовжує слабшати.

Викликати явище міг нахил магнітної осі Землі і потік розплавлених металів всередині її зовнішнього ядра. Оскільки рух в ядрі змінюється через складні геодинамічні умови в середині ядра і на кордоні з твердою матерією, магнітне поле так само рухається у просторі та часі. Ці динамічні процеси поширюються назовні, впливаючи на магнітне поле навколо планети, вони можуть створювати аномалії в ньому і викликати дрейф магнітних полюсів.

У NASA розповіли про аномалію над Землею (відео: YouTube/NASA Goddard)

Раніше ми писали, що українці будують ракету-носій, що складе конкуренцію Falcon Ілона Маска. Польоти на орбіту на ній будуть дешевше в рази.

Також повідомлялося, що астрономи зловили загадкові радіосигнали з космосу. Їх видають круглі об'єкти.

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