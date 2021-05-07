Падіння на Землю китайської ракети: Пекін заявив, що уламки не заподіють шкоди

Китай відреагував на побоювання США з приводу падіння китайської космічної ракети-носія "Чанчжен-5В "(Long March 5B) додолу. У Пекіні запевняють, що уламки не заподіють шкоди.

За словами офіційного представника Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбіня, велика частина уламків ракети "Чанчжен-5В" буде спалена при вході в атмосферу і навряд чи завдасть будь-якої шкоди. У Китаї очікують, що уламки ракети впадуть в міжнародні води.

Нагадаємо, 29 квітня Китай запустив ракету-носій "Чанчжен-5В" з основним модулем майбутньої китайської орбітальної станції.

Днями в Пентагоні заявили, що ракета вийшла з-під контролю, а її великі уламки можуть впасти на Землю і завдати шкоди. Очікується, що уламки досягнуть атмосфери Землі 8 або 9 травня.

Сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що поки Пентагон не планує збивати китайську космічну ракету. При цьому США стежать за траєкторією падіння ракети.

Зазначимо, ракета-носій "Чанчжен-5В" важить 22 тонни. У зв'язку з такою важкою вагою в США і побоюються, що не всі уламки ракети згорять в атмосфері.