У світі з'явився новий океан: кліматологи забили тривогу

Океан (фото: canva.com)

Вчені говорять про поділ Північного Льодовитого океану і утворення нового

Кліматологи й морські біологи заговорили про поділ Північного Льодовитого океану і про поведінку його вод. Як виявилося, Амеразійський басейн Арктики, що знаходиться під впливом тихоокеанських вод, і Євразійський басейн, відчувають вплив атлантичних вод, але по-різному реагують на кліматичні зміни, що говорить про дві автономні одиниці та новий океан.

Вчені з Університету Аляски у Фербенксі та фахівці з Фінського метеорологічного інституту прийшли до висновку, що Північний Льодовитий океан, який охоплює менш як 3% поверхні планети, особливо чутливий до аномальних умов, які складаються в океанах низьких широт.

Що відбувається з Північним Льодовитим океаном?

В останні кілька десятків років у Північний Льодовитий океан потрапляє все більше теплої солоної води Атлантичного океану, що призводить до перемішування вод верхніх і нижніх шарів океану. Так, солона вода на поверхні допомагає морським організмам краще розвиватися і бути більш продуктивними. Багато істот з субарктичних широт рухаються на північ, в деяких випадках заміщаючи місцеві арктичні види.

Холодний верхній шар океанської води все більше нагрівається, на морський лід впливає тепло з глибин, він руйнується.

В іншій частині Північного Льодовитого океану відбувається протилежний процес: з Тихого океану до моря Арктики надходить більше прісних вод, в цій області вода більш виразно розділяється на прісну і солону. З часом тут постраждає різноманітність видів.

У світі з'явився новий океан (фото: Frontiers)

Новий океан – результат глобального потепління

З усіх боків Північний Льодовитий океан зараз виглядає як новий океан, вважають морські біологи. Ці відмінності впливають на прогнозування погоди, течії та рух морського льоду. Зміни несуть серйозні наслідки для жителів Арктики, а також для рибного промислу, туризму і судноплавства.

Нагадаємо, що раніше вчені заявили про розпад одного з континентів.

Раніше ми писали, що на дні океану вчені виявили "невидимих" риб.