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Вчені створили сало для вегетаріанців: що відомо про неймовірний продукт

Новость на русском →
Неділя 31 жовтня 2021 07:54
Вчені створили сало для вегетаріанців: що відомо про неймовірний продукт Дослідники винайшли сало для вегетаріанців (pexels)
Автор: Тетяна Самарук

Вегетаріанців у сучасному світі зараз багато. Тому на ринку можна знайти багато альтернативних продуктів, які є замінниками м'яса. Однак, вчені знайшли неймовірний продукт, які замінить сало вегетаріанцям.

Про це пише SEEDS.

Зокрема, вченим впродовж тривалого часу не вдавалось створити рослинний замінник сала або бекону. Все тому, що багато таких продуктів на сковорідці плавляться та перетворювалися на звичайну рослинну олію.

Однак, дослідники знайшли веганські бекон та сало, які не втрачають структури при приготуванні, а на смак та вигляд нічим не відрізняються від справжніх тваринних продуктів.

Цікаво, що основним інгредієнтом цих продуктів є соєвий білок, який дає відповідний смак та волокнисту текстуру. Окрім того, бекон та сало є єдиними продуктами на ринку, в яких м'ясна та жирова тканина не розділяються під час приготування.

Разом з тим вегетаріанці їдять овочі, фрукти, горіхи, крупи, насіння, бобові, іноді яйця та молочні продукти.

Взагалі існує декілька видів вегетаріанства, які виділяють за принципами вживання чи не вживання похідних м'ясних та рибних продуктів:

  • вегетаріанці, які вживають яйця та молочні продукти. Це найбільш поширений "вид" вегетаріанців;
  • люди, які вживають тільки молочні продукти без яєць;
  • люди, яки їдять тільки яйця, але не вживають молочних продуктів;
  • ті, хто не вживає жодним чином молочних продуктів, чи похідних продуктів м'яса та риби.

Раніше ми повідомляли, чому варто обмежити сіль в раціоні і як це зробити.

Також ми писали, що вчені попередили про небезпеку вживання червоного м’яса.

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