Вчені зробили несподівану заяву про музику: ці мелодії здатні лікувати

Вчені зробили неймовірну заяву про музику (Фото: freepik.com)

Вчені з'ясували, що музика здатна зменшити негативні емоції, заспокоїти, зняти стрес і навіть допомогти при одужанні. Деякі мелодії мають особливості полегшувати депресію, знімати біль і навіть покращувати пам'ять.

Як повідомляє "24 канал" з посиланням на дослідження NorthShore University HealthSystem, музика може зменшити частоту серцевих скорочень і знизити артеріальний тиск. Також вона може знизити рівень кортизолу і збільшити рівень гормонів серотоніну (гормону щастя) і ендорфіну (гормону задоволення).

Музика не замінить спеціальні препарати, але може знизити рівень стресу і зменшити інтенсивність больових відчуттів.

Вона підіймає настрій і полегшує симптоми депресії, оскільки запускає біохімічні процеси, які знижують стрес. Починається запуск вироблення гормону дофаміну, який відповідає не тільки за відчуття задоволення, але і за прагнення, бажання, прийняття рішень, сприйняття дійсності. Фахівці радять після стресу або під час депресії слухати музику, яка налаштовує на позитив.

Терапія музикою не здатна вилікувати від хвороби Альцгеймера або деменції, але може полегшити деякі симптоми – допомагає розслабитися і підіймає настрій.

Під час занять спортом музика допомагає підвищити фізичну активність і працездатність. Особливо вона ефективна при важких вправах або на заняттях, де потрібен чіткий ритм.

Крім того, музика допомагає не переїдати. Для цього потрібно включити фоном повільну музику і відразу темп поглинання їжі почне сповільнюватися. Людина встигне відчути насичення набагато швидше і не стане їсти зайве.

Як розповіли вчені з Університету Невади, різна музика може по-різному впливати на людину.

Ритмічна музика допомагає заспокоїтися і зосередитися.

Інді, кельтські, індійські мотиви зі струнними, барабанами та флейтою допомагають ефективно розслабитися.

Класична або джазова музика у поєднанні зі звуками природи (дощ, птиці) добре допомагає при стресах.

Найважливіше – слухати ту музику, яка подобається і не змушувати себе спеціально прослуховувати якісь певні мелодії для заспокоєння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розкрили феномен впливу музики на мозок людини.

А також розповідали про те, що вчені назвали вік, в якому алкоголь пити особливо небезпечно.